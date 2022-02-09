Олимпийские чемпионки снялись обнаженными для обложки Playboy
Foto: Shutterstock

Немецкая бобслеистка Лиза Буквиц и австрийская скелетонистка Жанин Флок снялись топлесс для двойной обложки специального номера эротического журнала Playboy.

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На размещенном в соцсетях кадре 27-летняя Буквиц позирует в расстегнутой черной шелковой рубашке, из-под которой видна обнаженная грудь. Бедра спортсменки украшают золотые и серебряные цепи. На фото Буквиц в черных лаковые туфлях на шпильке. Кроме того, бобслеистку сфотографировали боком к зеркалу, в отражении которого видно, что на ней отсутствует нижнее белье.

32-летняя Флок, в свою очередь, запечатлена голой в кожаном кресле светло-коричневого цвета. На снимке олимпийская чемпионка прикрывает обнаженное тело звериной шкурой.

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