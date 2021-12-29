Оливье, селедка и сырые яйца: что российские звезды едят на Новый год

Новый год уже на носу, и люди начинают потихоньку подготавливаться к созданию новогоднего стола — в том числе и знаменитости.

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Без каких блюд не обходятся новогодние празднования российских звезд, узнала "Газета.Ru".

Иосиф Пригожин

Foto: Sputnik/Scanpix

"У нас на новогоднем столе все по классике: оливье и селедка под шубой, традиционные русские блюда. Шампанское, без которого не встретить Новый год, мандарины и вера в сказку. Помните фильм "Ирония судьбы, или с легким паром"? Вот все, что было там на столе, — то же самое и у нас".

Лев Лещенко

"На нашем новогоднем столе обязательно должны быть классические салаты. Как, например, селедка под шубой. И еще — люблю оладьи из цукини со сметаной".

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Никита Джигурда

Foto: RIA Novosti/Scanpix

"У меня нет любимых блюд на новогодние праздники. Я непривередлив в еде и считаю, что праздник должен быть в душе и в духе. Что есть, то и ем. Хотя одно любимое все-таки существует — сырые яйца от моих курочек. Это любимая еда.

Понятное дело, что в советское время у взрослых Новый год ассоциировался с оливье, а у детей — с мандаринами. Мы, дети того времени, знали, что в эту ночь точно будут мандарины и, может быть, бананы. Это сложно передать сегодняшним избалованным детям. Все познается в сравнении".

Владимир Пресняков-старший

"Я не кулинар — люблю есть то, что делает жена. А она, например, делает мясо под шубой, это блюдо выдерживается в духовке. Оно очень вкусное, но бывает не часто, только по праздникам. Салаты я люблю больше кавказского плана — аджапсандал тот же.

Какие блюда были на новогоднем столе в моем детстве? Там было непринципиально — что есть, то и хорошо. Я жил на Урале, поэтому мы часто делали пельмени".

Татьяна Буланова

Foto: RIA Novosti/Scanpix

"На моем новогоднем столе обязательно должны быть салаты: селедка под шубой, мимоза и оливье с курицей".

Юрий Лоза

"Новый год находится внутри рождественского поста. Поэтому в новогоднюю ночь мы стараемся отмечать скромно. Никаких разносолов у нас не бывает: от поста не отступаем. В общем, будут соленые огурчики и капусточка. Может, рыбки какой-нибудь пожарим, но ничего такого новогоднего. Возможно, нальем по капельке винца, но тоже без фанатизма.

Foto: Shutterstock

Что касается детских воспоминаний, то я жил в достаточно скромной семье, поэтому самое главное для меня в Новый год было получить подарок. Там была либо мандаринка, либо шоколадная конфета. А из самих блюд — у меня мама готовила пирог с корицей. Это что-то по типу наполеона. Она готовила к нему специальный соус с корицей и смазывала им специальные коржи для торта, — так и получался слоеный пирог".