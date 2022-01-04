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Киану Ривз
Он красив не только снаружи. 9 звезд Голливуда, с которыми приятно работать
Foto: Publicitātes foto

Люди редко сталкиваются со знаменитостями и далеко не у всех есть возможность с ними пообщаться. Мы видим их в кино, на интервью и на красных дорожках, но понятия не имеем, какие они в реальной жизни. Может показаться, что многие из них очень высокомерны или недоступны, но это не всегда так.

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Представляем вам подборку известных актеров и актрис, которые не только достигли больших высот в своей карьере, но при этом остались отзывчивыми и вежливыми людьми, и с ними очень приятно работать благодаря их душевным качествам. О героях этого списка рассказывают их коллеги, режиссеры, продюсеры и другие работники киноиндустрии.

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Киану Ривз
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