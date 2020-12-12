"Он мог обниматься как с Михалковым, так и с его сантехником". Виталий Манский рассказал про Ким Ки Дука

В ночь на 11 декабря в Латвии скончался от осложнения коронавируса всемирно известный южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. Об этом трагическом происшествии порталу Delfi сообщил живущий в Латвии президент фестиваля документального кино ArtDocFest/Rīga Виталий Манский. По просьбе Delfi Манский поделился своими ощущениями от Ким Ки Дука в кино и в жизни, где он был для всех "своим в доску". Не исключено, что это его и сгубило.
"В определении Ким Ки Дука понятие "уникальность", на мой взгляд, намного важнее понятия "выдающийся". Покопавшись в киноклассике, выдающихся мы найдем и других, но совсем не так много уникальных авторов, с очевидно индивидуальным и достаточно радикальным языком, который кажется очень достоверным, хотя его герои и обстоятельства совершенно ирреальны. Не думаю, что в реальной жизни Южной Кореи можно найти аналоги таких поступков, мотиваций, обстоятельств — ну не вылавливают там на рыболовные крючки женщин в озерах (фильм "Остров", 2000).
При всем уважении к новому корейскому автору (Пон Джун-Хо), его звездный фильм вторичен по отношению к тому, что делал Ким Ки Дук задолго до того. В разговорах с корейскими коллегами я слышал, что Ким Ки Дука не особо жаловали в профессиональном сообществе — он был слишком ирреален для корейского общества. Его искусство было более востребовано на мировых площадках, где зритель не обременен реальностями того социума, в котором это кино создавалось.
Трейлер к фильму Ким Ки Дука "Пустой дом" (2004).
Я отношусь к немногому числу зрителей, кто лет семь назад видел и документальную картину Ким Ки Дука. Она прошла не так заметно, притом что очень точно характеризовала самого режиссера — это был фильм-автопортрет: Ким Ки Дук там из кожи вон лезет, чтобы предъявить себя, как абсолютно выбивающегося из нормы человека, — испражняется в кадре и совершает не очень адекватные поступки, пытаясь втянуть зрителя в свой интимный мир бытия. Но что-то мне подсказывало, что документальности в этом фильме не больше, чем в его игровом кино.
В Москве, где все довольно пафосно и регламентировано, в силу имперскости города, он мог безо всякого протокола прийти на церемонию фестиваля не первой руки, куда местные звезды даже носа не кажут, считая, что это им не по рангу. Никогда на фестивалях я не видел рядом ни пресс-агентов, ни личных помощников — он был в гуще людей, но совершенным одиночкой.
Его антизвездность, вызывающая простота и даже наивность впечатляли. Наверняка таким поведением он многое терял в глазах протокольных кинодеятелей. Ведь, для них, если ты гость Никиты Михалкова, то обнимаешься только с ним, а если ты обнимаешься не только с Михалковым, но и с его водителем и сантехником, то Михалков больше не будет с тобой обниматься. Для Ким Ки Дука, что сантехник Михалкова, что Михалков — равноудаленные и равнопрближенные персонажи.
Как-то я встретил его в Ереване, блуждающего на задворках старого рынка. Он был очень любопытен и стремился лично погружаться в разные жизненные пространства.
Наше первое общение случилось, когда я снимал свой фильм о Северной Корее. Меня заинтересовала песня "Ариран", которая была в одноименной картине Ким Ки Дука, после чего он превратил ее в личный бренд, всюду охотно исполняя. По тексту эта лирическая песня о матери лишена политического контекста, но она активно используется северокорейской идеологией — в честь нее назван самый массовый праздник "Ариран", занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Сюжет праздника: сын прорывается к скованной колючей проволокой матери. Мать — Северная Корея, а сын — Южная.
Трейлер к фильму Ким Ки Дука "Ариран" (2011).
Мне казалось, что своим исполнением песни "Ариран" Ким Ки Дук подтягивает в мир северокорейскую идеологию, о чем я и спросил, — он ответил, что песня родилась до раздела и войны двух Корей.
Он с интересом расспрашивал меня про то, как живет Северная Корея. Конечно, совершенно невозможно представить фильмы Ким Ки Дука в легальном поле КНДР — они бы взорвали там людям мозг. Такое и искушенному радикализмом европейцу непросто смотреть — будем честны, по себе знаю. Ким Ки Дук осознанно создавал пространство пиков запредельности человека. При этом в его искусстве много символизма, романтизма и поэтики, но все замешано на брутальности и крови.
20 декабря Ким Ки Дуку исполнилось бы 60 лет — его ждали на ретроспективу фильмов в Таллине. Увы".
Виталий Манский уточнил, что в Латвию Ким Ки Дук приехал 8 ноября из Таллина на автобусе Lux Express. Он собирался решить вопросы с недвижимостью и оформлением вида на жительство в Латвии. 18 декабря Ким Ки Дука ждали в Таллине, с которым его также связывали планы на будущий кинопроект - фильм корейско-эстонского производства "Дождь, снег, облака и туман" о разных моделях взаимоотношений.
5 декабря связь с режиссером внезапно прервалась. Только 11 декабря стало известно, что он скончался в одной из латвийских больниц от осложнений Covid19. Семья Ким Ки Дука подтвердила факт его смерти.
Трейлер к фильму Ким Ки Дука "Весна, лето, осень, зима... и снова весна" (2003).
Ким Ки Дук родился 20 декабря 1960 году в уезде Понхва корейской провинции Кёнсан-Пукто в крестьянской семье. Когда мальчику исполнилось 9 лет, семья переехала в Сеул. В 17 лет Ким Ки Дук начал работать, а 20 лет был призван в армию, где служил в морской пехоте до 1986 года. После демобилизации был художником в церкви, планировал стать священником. Увлекшись живописью, в 1990 году поехал в Париж, где три года изучал изящные искусства, тогда же открыв для себя кинематограф: самое сильное впечатление на него произвели картины "Молчание ягнят" Джонатана Демме и "Любовники с Нового моста" Леоса Каракса.
Вернувшись в Республику Корея, участвовал в конкурсах для сценаристов. И лишь в 36 лет дебютировал как режиссер с низкобюджетной драмой "Крокодил" по бандита и девушку и сразу получил положительные отзывы критиков.
После картин о жизни социальных низов "Дикие животные" (1997) и "Отель "Птичья клетка" (1998), получил "Золотого льва" Венеции за фильм "Остров" (2000), после которого европейские критики начали говорить о Ким Ки Дуке, как о новом голосе азиатского кинематографа.
Одной из самых известных картин Ким Ки Дука считается философская притча "Весна, лето, осень, зима... и снова весна" (2003) - размышление о человечности и возможности духовного перерождения через искупление и прощение. Драмы 2004 года "Самаритянка" и "Пустой дом" получили много кинонаград, а "Пьета" (2012) - сразу пять премий Венецианского кинофестиваля. Всего Ким Ки Дук снял 25 фильмов и написал сценарии для более 30 фильмов. В прошлом году возглавлял жюри 41-го Московского международного кинофестиваля.
На родине несколько девушек обвинили его в домогательствах. В январе 2019 суд приговорил режиссера к штрафу в размере, эквивалентном 4 450 долларов США, за нападение, но обвинение в сексуальном нападении при этом было снято. Последние годы жил в Европе.