Наше первое общение случилось, когда я снимал свой фильм о Северной Корее. Меня заинтересовала песня "Ариран", которая была в одноименной картине Ким Ки Дука, после чего он превратил ее в личный бренд, всюду охотно исполняя. По тексту эта лирическая песня о матери лишена политического контекста, но она активно используется северокорейской идеологией — в честь нее назван самый массовый праздник "Ариран", занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Сюжет праздника: сын прорывается к скованной колючей проволокой матери. Мать — Северная Корея, а сын — Южная.



Трейлер к фильму Ким Ки Дука "Ариран" (2011).

Мне казалось, что своим исполнением песни "Ариран" Ким Ки Дук подтягивает в мир северокорейскую идеологию, о чем я и спросил, — он ответил, что песня родилась до раздела и войны двух Корей.

Он с интересом расспрашивал меня про то, как живет Северная Корея. Конечно, совершенно невозможно представить фильмы Ким Ки Дука в легальном поле КНДР — они бы взорвали там людям мозг. Такое и искушенному радикализмом европейцу непросто смотреть — будем честны, по себе знаю. Ким Ки Дук осознанно создавал пространство пиков запредельности человека. При этом в его искусстве много символизма, романтизма и поэтики, но все замешано на брутальности и крови.

20 декабря Ким Ки Дуку исполнилось бы 60 лет — его ждали на ретроспективу фильмов в Таллине. Увы".

Виталий Манский уточнил, что в Латвию Ким Ки Дук приехал 8 ноября из Таллина на автобусе Lux Express. Он собирался решить вопросы с недвижимостью и оформлением вида на жительство в Латвии. 18 декабря Ким Ки Дука ждали в Таллине, с которым его также связывали планы на будущий кинопроект - фильм корейско-эстонского производства "Дождь, снег, облака и туман" о разных моделях взаимоотношений.

5 декабря связь с режиссером внезапно прервалась. Только 11 декабря стало известно, что он скончался в одной из латвийских больниц от осложнений Covid19. Семья Ким Ки Дука подтвердила факт его смерти.



Трейлер к фильму Ким Ки Дука "Весна, лето, осень, зима... и снова весна" (2003).

Ким Ки Дук родился 20 декабря 1960 году в уезде Понхва корейской провинции Кёнсан-Пукто в крестьянской семье. Когда мальчику исполнилось 9 лет, семья переехала в Сеул. В 17 лет Ким Ки Дук начал работать, а 20 лет был призван в армию, где служил в морской пехоте до 1986 года. После демобилизации был художником в церкви, планировал стать священником. Увлекшись живописью, в 1990 году поехал в Париж, где три года изучал изящные искусства, тогда же открыв для себя кинематограф: самое сильное впечатление на него произвели картины "Молчание ягнят" Джонатана Демме и "Любовники с Нового моста" Леоса Каракса.

Вернувшись в Республику Корея, участвовал в конкурсах для сценаристов. И лишь в 36 лет дебютировал как режиссер с низкобюджетной драмой "Крокодил" по бандита и девушку и сразу получил положительные отзывы критиков.

После картин о жизни социальных низов "Дикие животные" (1997) и "Отель "Птичья клетка" (1998), получил "Золотого льва" Венеции за фильм "Остров" (2000), после которого европейские критики начали говорить о Ким Ки Дуке, как о новом голосе азиатского кинематографа.

Одной из самых известных картин Ким Ки Дука считается философская притча "Весна, лето, осень, зима... и снова весна" (2003) - размышление о человечности и возможности духовного перерождения через искупление и прощение. Драмы 2004 года "Самаритянка" и "Пустой дом" получили много кинонаград, а "Пьета" (2012) - сразу пять премий Венецианского кинофестиваля. Всего Ким Ки Дук снял 25 фильмов и написал сценарии для более 30 фильмов. В прошлом году возглавлял жюри 41-го Московского международного кинофестиваля.

На родине несколько девушек обвинили его в домогательствах. В январе 2019 суд приговорил режиссера к штрафу в размере, эквивалентном 4 450 долларов США, за нападение, но обвинение в сексуальном нападении при этом было снято. Последние годы жил в Европе.