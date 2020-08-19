В Пресненском суде Москвы в среду свои доказательства по делу Михаила Ефремова начала представлять защита актера.

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Свидетельствовать пришли друзья Ефремова. Актер и режиссер Никита Высоцкий объяснил, что больше 50 лет знает Ефремова: родители познакомили их ещё в детстве, а подружились они, когда вместе учились в вузе.

Он переживал, что, освещая судебные заседания, СМИ рисуют ложный образ Ефремова: "Михаил выглядит человеком безнравственным, скверным, человеком, который едва ли не рецидивист, человеком, которому легко живется - его называют принадлежащим к элите. Говорится, что он человек с огромными деньгами, ему так много позволено, он сейчас всех купит. Эти деньги он заработал, он пахарь!"

Высоцкий сетовал, что Ефремов помогает людям тихо, поэтому никто об этом не знает: однажды, по его словам, по просьбе незнакомого студента актер полетел в Новосибирск, чтобы бесплатно сняться в его студенческом фильме, а также оплатил операцию малознакомой женщине. Помогал Ефремов и музею Владимира Высоцкого, которым заведует его сын: "Если говорить о моем фонде, то это не идет в зачет, потому что это мой друг. Но когда нам нечем было крыть крышу, он просто пришёл и принес".

Сам Ефремов не разговаривал и не извинялся перед родными погибшего потому, что ему помешал домашний арест, объяснял свидетель: "Возможности у него принести извинения, сказать, что он раскаивается - не было. Он на самом деле переживает и хочет помочь, поверьте. Можно в эту руку не плюнуть, а протянуть в ответ свою".

"Вчера ваш друг видел четырех потерпевших и ни одного раза не попросил прощения", - тут же подметил адвокат брата, вдовы и младшего сына Захарова, Александр Добровинский.

"Там сто двадцать четыре камеры было, - парировал Высоцкий. - Сейчас ситуация уже в другой стадии. Я думаю, Михаил этого не сделал, потому что понимает, что любое его слово будет использовано против него. Если помните, Михаил пытался извиниться, и на него вылились ведра помоев, в том числе от потерпевших", - добавил он, имея в виду видеообращение Ефремова, записанное под домашним арестом.

Главное, о чем спорили в суде - предлагали ли Ефремов и его друзья помощь родным погибшего и почему так и не передали ее. А главное состязание происходило между адвокатами подсудимого и потерпевших, Эльмаром Пашаевым и Добровинским: две молодых девушки-прокурора в основном молча следили за разыгрывавшейся в зале драмой.

"Вы были готовы безвозмездно помочь семье потерпевшего?" - спросил свидетеля Высоцкого адвокат Пашаев.

"Да, но мы уперлись в стену. Мы хотели разговаривать с людьми, глядя им в глаза. Не получилось, - объяснил Высоцкий. - Несмотря на оскорбительные слова в адрес Михаила со стороны потерпевших, что бы ни было, мы можем и готовы потерпевшей стороне оказывать содействие".

По словам защиты выходило, что семью погибшего настроил против них адвокат Добровинский - поэтому они перестали контактировать и даже выбросили траурный венок, который был отправлен от имени Ефремова на похороны.

Венок возложил на могилу поэт Орлуша (Андрей Орлов), один из друзей Ефремова. Он по своей инициативе поехал в Рязанскую область в день похорон Захарова. "Я принимаю любое решение насчёт венка. Никто меня не просил его класть", - сказал Орлуша суду (его тоже вызвали как свидетеля защиты).

Свидетельница Татьяна Беркович - тоже актриса и давняя подруга Ефремова - рассказала, что поехала в больницу в ночь аварии, чтобы помочь пострадавшему водителю. Там, по словам Беркович, она встретила Ирину (СМИ называют ее сожительницей Захарова, но потерпевшей по делу она не признана), отвезла плачущую женщину домой и оставила ее подруге свой телефон, чтобы потом договориться о материальной помощи. Однако денег семье так и не передали.

"Но появился Добровинский и устроил этот спектакль: "Нам ничего не надо". Если бы не он, никакого недоразумения бы не было", - объяснила Беркович.

"Что вам мешало в любой день сделать перевод по номеру телефона, когда телефон был вам известен?" - пытался добиться ответа адвокат Добровинский. Пашаев громко возмутился этому вопросу, и тот осадил его: "Замолчите уже навсегда, когда я говорю!"

"Потому что я знала, что любое мое действие будет с вашей помощью перевёрнуто!" - сердито ответила на вопрос Беркович.

Свидетели рассказали, что друзья Ефремова вместе с адвокатом Пашаевым даже собирались ехать в Рязанскую область, где живут жена и сын Захарова, чтобы лично поговорить и предложить материальную помощь. Но так и не доехали.

"Энергетические дыры и сгустки".



Защита Ефремова пригласила в суд эксперта Юрия Фиалко - по запросу адвокатов он написал отзыв на экспертизу автомобиля Ефремова.

Экспертиза неполная, говорил Фиалко: не все вопросы поставили перед экспертами. Так, в его отзыве говорится, что "хакеры все чаще заставляют машины подчиняться своим командам".

"Авторам экспертизы надо было обратиться к официальному дилеру, чтобы тот дал заключение, что в машину невозможно никаким образом влезть", - сказал Фиалко суду.

"А авторы экспертизы не должны были связаться с создателем фильма "Терминатор-3"? - саркастически спросила коллега Добровинского адвокат Бутырина. В зале засмеялись, а адвокаты потерпевших продолжили задавать каверзные вопросы. Среди перечисленных факторов, влияющих на аварию, Фиалко назвал "энергетические дыры и сгустки".

⁃ Куда должны были следователи обратиться, чтобы изучить энергетические сгустки? - уточняли адвокаты.

⁃ В "Космопоиск", - неуверенно ответил эксперт Фиалко.

⁃ Какими источниками вы пользовались? - наседали да него адвокаты потерпевших.

⁃ Я просто моделировал ситуацию...

⁃ На основании чего? Какие у вас источники?

⁃ Сбавьте тон! - вскочил адвокат Пашаев, защищая своего эксперта.

⁃ Так, успокоились все, - мягко, как учительница младших классов, сказала судья Абрамова и обратилась к замученному адвокатами эксперту с улыбкой: "Юрий Иваныч, рассудите нас!"

Выяснилось, что источников не было - за исключением интернета, признал эксперт.

Ещё один свидетель



Последним на сегодня свидетелем защиты был поэт Орлуша (Андрей Орлов). "Это самый публичный поэт России. Пожалуйста, покажите, какие вы воспитанные!" - попросил Пашаев перед тем, как поэт вошёл в зал. Адвокаты потерпевших немедленно возмутились, но шум и споры в зале действительно больше не вспыхивали.

Орлушу никто не прерывал, когда он рассказывал, как познакомился с Ефремовым на съемках советского фильма "Когда я стану великаном", как ездил в Рязанскую область на могилу погибшего Захарова и разговаривал там с сельским священником.

Напоследок его спросили, общался ли он вообще с другом после аварии.

"Только передавал приветы и сигареты через тех, кому с ним разрешено общаться, - ответил Орлуша. - Даже зная, что ему разрешено читать интернет, я не предпринимал попыток. О чем иногда жалею. Соскучился я".

Михаил Ефремов, кажется, в первый раз отреагировал на сказанное в зале: он поднял глаза и грустно закивал другу.

Дело Ефремова



ДТП с участием автомобиля Ефремова произошло вечером 8 июня в районе Смоленской площади Москвы. Его джип вылетел на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", за рулем которого был курьер компании "Деликатеска" Валерий Захаров. От полученных травм он умер в больнице.

Ефремову предъявлено обвинение по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание по ней составляет от пяти до 12 лет лишения свободы. Сейчас актёр находится под домашним арестом.

По результатам медосвидетельствования у Ефремова установили сильную степень опьянения в момент аварии - около 1,05 промилле. Защита актёра во время процесса неоднократно намекала на то, что тот во время ДТП мог находиться не за рулем. Тем не менее именно на Ефремова как на водителя указали несколько свидетелей.

Согласно материалам дела, которые зачитало обвинение, на водительской подушке безопасности джипа нашли потожировые следы Ефремова. А в его моче - следы наркотических веществ, в том числе каннабиноидов.

После ДТП Ефремов записал видеообращение со словами покаяния, но позже в суде отказался от признания вины, сказав, что ничего не помнит.

На судебном заседании накануне впервые выступили родственники водителя Михаила Захарова - его жена Маргарита, брат Валерий и сыновья Виталий и Валерий. Они подали гражданские иски о возмещении Ефремовым морального вреда.

В частности, Виталий Захаров, сын Захарова от первого брака, попросил компенсацию в 6,5 млн рублей. Другой иск - на символическую сумму в 1 рубль - подал адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы жены, брата и сына Захарова.

В заявлении семьи Захарова было сказано, что Ефремов не получит от них прощения, а своей миссией они видят "защиту маленьких людей от беззаконности знаменитостей".

Потерпевшие также утверждали, что за два месяца с аварии не получили от Ефремова ни извинений, ни предложений о компенсации.