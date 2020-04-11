Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. По словам артистки, пьяный супруг избил ее. Позднее она удалила записи.

"Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы — Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез. Он поднимал на меня руку. Он не в адеквате. Я не могу его остановить, он во время пандемии выгоняет нас из дома, говорит: "Уезжайте на хер". Так что мы завтра уедем в квартиру. Я не могу это не выложить, так как у меня нет другого оружия, кроме публичности", — сказала Муцениеце, после чего расплакалась.

"Мне надоело прикрывать его зад. Он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. Привет Джигану, как говорится", — сквозь слезы посмеялась она.

Агата Муцениеце разводится с Павлом Прилучным. Об этом она, в частности, сообщила в опубликованном в конце марта интервью YouTube-каналу PeopleTalk. Тогда она рассказала, что разбирается с бумагами и что они поддерживают нормальные отношения и не ругаются. "У нас спокойный, тихий развод", — отметила она.

Ранее в апреле портал Teleprogramma.pro сообщал, что Прилучный и Муцениеце проводят время в самоизоляции вместе с детьми несмотря на развод.