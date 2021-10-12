"Он похож на воздушный шарик": внешность постаревшего Тома Круза удивила фанатов

Внешний вид постаревшего голливудского актера Тома Круза удивил его фанатов. Соответствующие комментарии пользователей сети к снимкам папарацци появились на сайте Daily Mail.

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59-летнюю знаменитость запечатлели во время бейсбольного матча Национальной лиги в Сан-Франциско. Круза сняли сидящем на трибуне в синем пуховике и голубых джинсах. На размещенных кадрах видно располневшее лицо и заметно поредевшие волосы кинозвезды.

Читатели издания обратили внимание на внешность актера и принялись обсуждать это в комментариях под опубликованными фото. "Какой же толстяк", "Он похож на воздушный шарик", "Том либо постарел, либо переборщил с инъекциями", "Какой же он урод", "Кажется, Том переборщил с пластическими операциями", — высказывались поклонники.

В сентябре культовый Porsche, в котором американский актер и режиссер Том Круз снимался в фильме 1983 года "Рискованный бизнес", продали по самой высокой цене в истории. Речь идет о машине Porsche 928 1979 года выпуска, которая оснащена 4,5-литровом двигателем V8 мощностью 240 лошадиных сил. Известно, что культовый автомобиль ушел с молотка за рекордные 1,9 миллиона долларов (136 миллионов рублей).