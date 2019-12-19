Близкие к окружению 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и его 30-супруги рассказали прессе о подробностях бракосочетания, ставшего пятым для жениха и первым для невесты.

Как сообщает "Комсомольская правда", слухи о том, что Петросян и его экс-помощница, а теперь директор театра Татьяна Брухунова официально вступили в брак, подтвердили друзья артиста. По их словам, никаких пышных торжеств не было, пара просто расписалась в одном из московских загсов. Брухунова не стала менять фамилию, оставив свою.

Издание также попросило эксперта-ювелира оценить стоимость кольца на безымянном пальце Татьяны Брухуновой, которое можно увидеть на одном из недавних снимков в соцсетях. По словам дизайнера украшений Влада Торхова, кольцо с бриллиантом стоит около 3,5 тысяч евро.

По наблюдениям российских таблоидов, молодая жена планирует подарить Петросяну наследников. Этот вывод СМИ сделали из того, что в последнее время Татьяна Брухунова активно подписывается на так называемые "мамские" сообщества и группы, где обсуждаются волнующие родителей проблемы - от здоровья и образования до товаров для грудничков.

Женитьбу артиста подтвердил и его давний приятель, а также автор многих миниатюр для Евгения Петросяна писатель-сатирик Георгий Териков. По его словам, узнав о свадьбе, он сразу позвонил юмористу, чтобы поздравить: "Я спросил: "Ты правда женился?" Он засмеялся: "Ну а как ты думаешь? Да, женился". Териков также рассказал, что Петросян очень счастлив с пятой супругой.