На HBO вышел документальный сериал "Поймай и убей: Запись подкаста" от американского журналиста Ронана Фэрроу, чье расследование о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна привело не только к краху знаменитого голливудского магната, но и дало мощнейший толчок движениям Time's Up и #MeToo, вскрывшим правду о многочисленных случаях сексуального насилия в американской киноиндустрии.

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В шестисерийном проекте Фэрроу повествует о том, как велось расследование дела Вайнштейна и как продюсеру на протяжении нескольких десятилетий удавалось оставаться безнаказанным. Частные детективные агентства, запуганные адвокатами ассистентки и затравленные прессой модели, продажные телеканалы и слежка за журналистами — "Лента.ру" публикует самые интересные подробности из сериала о главном секс-скандале Голливуда.

