Он заставляет лук плакать. Чаку Норрису - 80

10 марта знаменитый актер боевиков Чак Норрис отмечает 80-летний юбилей. И хотя в последнее время он не появляется на больших экранах, личность его не просто легендарна - в Интернете актера увековечили в нестареющих мемах.

Шутки про Чака Норриса популярны, пожалуй, даже больше, чем его Корделл Уокер - герой сериала "Крутой Уокер" (Walker, Texas Ranger), прославивший актера во всем мире. За работу в сериале 10 лет назад Норрис и его младший брат Аарон были удостоены звания почетного рейнджера Техаса. "Вместе они помогли поднять репутацию наших техасских рейнджеров до фантастического уровня", - сказал губернатор Техаса Рик Перри, вручая братьям значки рейнджеров.

Ну а репутация самого актера, создавшего образ непобедимого и справедливого борца с преступностью, приобрела черты чуть ли не божества, обладающего сверхспособностями. Шутки про Чака Норриса, совершающего невозможное, стали почти отдельным жанром интернет-мемов. Предположительно, они начали активно распространяться в 2005 году с подачи американского комика Конана О'Брайена. Вначале актер с явным неудовольствием реагировал на эти шутки, однако несколько лет спустя некоторые из них, одобренные самим Норрисом, вошли в книгу "101 факт про Чака Норриса".

В день рождения легендарного "Уокера" мы собрали несколько мемов, число которых постоянно растет и пополняется - найти их можно на англоязычном сайте Chuck Norris Facts.

Чак Норрис может разделить на ноль.

Чак Норрис заставляет лук плакать.

Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дважды.

Сегодня 80 годам исполнился Чак Норрис.

Чак Норрис вызывает у сигарет рак фильтра.

Чак Норрис не прячется от коронавируса, коронавирус прячется от Чака Норриса.

Чак Норрис намазывает нож на хлеб.

Чак Норрис может сделать снеговика из дождя.

Когда Александр Белл изобрел телефон, у него было четыре пропущенных звонка от Чака Норриса.