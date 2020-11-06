Она была нормальным подростком. Первые фото Кайли Дженнер в соцсетях шокировали людей

Поклонники младшей сестры телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательницы Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, не узнали ее на старом снимке и обругали за пластику, сообщает The Sun.

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Пользователи сети нашли первую фотографию знаменитости, которую она опубликовала в Instagram. Тогда 14-летняя Дженнер сделала селфи в очках и без макияжа. На еще одном раннем снимке она запечатлена за столом с собранными в хвост волосами.

Foto: instagram.com/kyliejenner

Поклонники обратили внимание, что лицо бывшей миллиардерши значительно отличается от ее внешности на современных фотографиях. По их мнению, почти за десять лет бизнесвумен сделала множество пластических операций. "Она не изменилась, а просто сделала 100 операций", "Я даже не представляю, сколько операций на лицо она сделала", "Я в шоке — это два разных человека", — комментировали юзеры.