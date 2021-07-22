"Она — истеричка". Женщину, избившую сына Стаса Пьехи, выгнали из дома

Футбольный арбитр Владислав Безбородов выгнал из дома жену Ирину, которая избила семилетнего сына Стаса Пьехи и повредила руку бабушке мальчика. Певец рассказал "Газете.Ru", как отреагировал на "изгнание" женщины, а адвокат Максим Калинов сообщил, какой срок грозит Безбородовой, против которой уже возбудили уголовное дело.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Она истеричка. Я выгнал ее из дома"



Супруга известного арбитра Владислава Безбородова Ирина избила сына певца Стаса Пьехи и нанесла травму бабушке ребенка, которая пыталась его защитить.

По словам адвоката Пьехи Сергея Жорина, у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб бедра и ушиб грудной клетки с левой стороны. У пожилой женщины травмирована рука, которую она теперь не может сгибать.

Вскоре после публикации этих новостей судья Безбородов открестился от жены и заявил, что больше не живет с ней: "Она — истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома — тем более".

Что об этом думает Пьеха



Стас Пьеха рассказал "Газете.Ru", как отреагировал на эту новость.

"Да, я читал об этом. Не жалко ли мне Безбородову? Вы знаете, я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили, — отметил певец.

Стас Пьеха заявил, что не хотел бы касаться других вопросов, особенно вопросов семьи Безбородовых: "Это их личные семейные дела, которые я не уполномочен никак комментировать и решать. Мы никак не были знакомы с Безбородовыми до этого конфликта. Люди просто заехали в один и тот же коттеджный поселок и совершенно случайно пересеклись. Я, честно говоря, перегружен немножко за последние дни. Сын проходит обследования второй день. В интернете во всех пабликах есть все справки. Ничего нового пока нет. У бабушки болит шея, но я не знаю точного диагноза — не видел пока".

"В финансовом плане Безбородову надо наказать как можно сильнее"



Помимо расстроенных отношений с близкими, Безбородовой теперь грозят серьезные проблемы с законом. Избиение ребенка и агрессивное поведение женщины, попавшее на видео, вызвали большой общественный резонанс.

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль, а вечером 21 июля стало известно, что Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело.

"По данным следствия, 18 июля 2021 на территории коттеджного поселка в Выборгском районе Ленинградской области женщина в ходе конфликта по поводу испорченного надувного бассейна, толкнула семилетнего мальчика, в результате чего последний упал и получил телесные повреждения. В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении", — сообщили в пресс-службе областного главка.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал "Газете.Ru", какое наказание может грозить Безбородовой.

"Если у мальчика есть вышеописанные повреждения и он пробудет на амбулаторном лечении больше 21 дня, то однозначно это "Причинение вреда здоровью средней степени тяжести в отношении малолетнего из хулиганских побуждений" — пункт "в" и "д" части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ. Наказание до пяти лет лишения свободы.

Но нужно учитывать, что у Безбородовой трое детей и, скорее всего, она впервые совершила преступление. Даже если Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль, надо понимать, что здесь однозначно будет условный срок. Реального срока Безбородова не получит в любом случае", — отметил Калинов.

Крики Безбородовой о том, что "нужно вообще убить" бабушку семилетнего сына Пьехи попали на видео и были выложены в Instagram-аккаунте матери пострадавшего мальчика Натальи Горчаковой.

"На мой взгляд, чтобы пресечь дальнейшие противоправные действия Безбородовой, нужно добиваться более серьезного наказания именно в финансовом плане, — считает адвокат. При этом Калинов отметил, что женщина еще может избежать суда.