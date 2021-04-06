"Она у меня умрет". Чулпан Хаматова впервые рассказала о трудном удочерении

Российская актриса Чулпан Хаматова в шоу "Осторожно, Собчак!" впервые рассказала о трудном удочерении приемного ребенка Аси.

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"Вся эта тема усыновления, о ней еще никто не говорил так спокойно и открыто. Когда я забирала дочку из Морозовской больницы, мне директриса кричала в след: "Конечно, вам только попиариться!", — вспомнила Хаматова.

45-летняя актриса подчеркнула, что ей долго не хотели отдавать девочку. По словам Хаматовой, когда она пришла в очередной раз навестить ребенка, то уборщица, мывшая в детдоме полы, посоветовала ей: "Скажи, что ты с милицией придешь, она просто взятку ждет".

"Я в каком-то тумане захожу в кабинет [директора учреждения] и говорю, что сейчас приду с милицией, у меня документы. И в это же мгновение я получаю ребенка. Идут проклятья, что она у меня умрет", — поделилась Чулпан. Она отметила, что после обследований дочери у независимых врачей в Европе артистку заверили, что Ася — абсолютно здоровый ребенок.

Актриса также рассказала, что часто рассказывала Асе правду о ее жизни в форме сказок. Именно поэтому, по словам Хаматовой, девочка спокойно приняла факт удочерения.