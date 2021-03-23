Они едят это. Джордж Клуни научил детей "ужасным вещам" ради розыгрышей жены
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Американский актер Джордж Клуни признался, что научил детей "ужасным вещам" ради розыгрышей жены Амаль Клуни. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

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Актер пояснил, что выходки двойняшек Эллы и Александра шокируют его супругу, и именно это он считает лучшей частью отцовства. Можно взять пасту Nutella, положить ее в подгузник, а еще намазать на лодыжку. Когда мама заходит в комнату, дети снимают с ноги подгузник и держат его, а она говорит: "Ой, хорошо. Подожди. Не двигайся". А они берут и едят это", — рассказал Клуни.

Он отметил, что раньше его напарником по розыгрышам был Александр, в то время как Элле понадобилось время, чтобы понять, насколько это весело. "Худшее, что вы можете сделать, — это оставить меня наедине с ними надолго, потому что то, чему они учатся, просто ужасно", — посмеялся актер.

В 2019 году Клуни поведал, как разыграл домработницу, притворившись, что поедает грязные подгузники. Клуни рассказал, что он взял чистый подгузник, измазал его шоколадной пастой и выкинул в мусорное ведро. Когда пришла горничная, он достал подгузник обратно, начал облизывать его и тереться об него лицом. Увидев это, домработница закричала и убежала из комнаты.

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