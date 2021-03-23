Они едят это. Джордж Клуни научил детей "ужасным вещам" ради розыгрышей жены

Американский актер Джордж Клуни признался, что научил детей "ужасным вещам" ради розыгрышей жены Амаль Клуни. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

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Актер пояснил, что выходки двойняшек Эллы и Александра шокируют его супругу, и именно это он считает лучшей частью отцовства. Можно взять пасту Nutella, положить ее в подгузник, а еще намазать на лодыжку. Когда мама заходит в комнату, дети снимают с ноги подгузник и держат его, а она говорит: "Ой, хорошо. Подожди. Не двигайся". А они берут и едят это", — рассказал Клуни.

Он отметил, что раньше его напарником по розыгрышам был Александр, в то время как Элле понадобилось время, чтобы понять, насколько это весело. "Худшее, что вы можете сделать, — это оставить меня наедине с ними надолго, потому что то, чему они учатся, просто ужасно", — посмеялся актер.

В 2019 году Клуни поведал, как разыграл домработницу, притворившись, что поедает грязные подгузники. Клуни рассказал, что он взял чистый подгузник, измазал его шоколадной пастой и выкинул в мусорное ведро. Когда пришла горничная, он достал подгузник обратно, начал облизывать его и тереться об него лицом. Увидев это, домработница закричала и убежала из комнаты.