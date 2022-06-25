"Они среди нас". Российские звезды утверждают, что контактировали с инопланетянами

Как известно, до сих пор никто не смог доказать или опровергнуть существование внеземных цивилизаций. Однако некоторые российские знаменитости, по их словам, уже общались с пришельцами.

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Такие истории собрал таблоид StarHit.

Катя Лель

Foto: Sputnik/Scanpix

47-летняя певица давно верит в пришельцев. По ее словам, она начала чувствовать внеземное присутствие еще с 16 лет — с тех пор, как увидела в родном доме загадочное свечение, после которого лишилась... трех зубов. Затем будущая звезда, по ее признанию, побывала на инопланетном корабле, правда, не могла понять, где находится. Неизвестные существа сделали так, что она сидела словно парализованная, подспудно догадываясь, что рядом с ней инопланетная раса. Они общались между собой на непонятном языке, после чего к певице подошел мужчина: сначала она увидела его ботинки, а затем смогла осмотреть его. Это был симпатичный молодой человек 30 лет, приятной внешности, который неожиданно спросил ее: "Катя, ты готова?".

Встреча с внеземной расой не прошла для будущей певицы бесследно. С Катей, по ее словам, постоянно происходят странные случаи, в ее присутствии сбоит техника и ломаются различные приборы. "Это энергия высшей цивилизации. Они не где-то там. Они среди нас, всегда рядом со мной, чувствую энергетически. Тарелки вижу даже в центре Москвы", — объясняет происходящее артистка. Сама Лель ожидает массового появления инопланетных существ: "Совсем скоро мы о них узнаем. Официально говорят, что это произойдет в 2030 году, но я уверена, что раньше", — предполагает она и надеется, что с приходом внеземных особей человечество избавится от агрессии и жажды потребления.

По словам певицы, от пришельцев у нее появился дар лечить людей. Эти даром она активно лечила сломанную ногу Аниты Цой. "Я бы никогда не поверила в эту историю, если бы каждый день я не испытывала в месте перелома странные ощущения: то пощипывание, то покалывание, то жжение. Как будто плата сдвигается", — рассказывала Цой о своем восстановлении с помощью сеансов Кати Лель.

Вера Сотникова

Foto: Kadrs no filmas



Актриса Вера Сотникова не только верит в существование инопланетного разума, но также убеждена, что пришельцы давно населяют нашу планету. Точнее, населяли — до того, как мир не объял коронавирус, который спугнул гостей из космоса и заставил поменять свои планы относительно Земли. "Не знаю, каким образом была сделана съемка с МКС. Но 18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты", — поделилась секретными знаниями с Андреем Малаховым Вера.

Алексей Глызин

Foto: RIA Novosti/Scanpix



Певцу Алексею Глызину, по его словам, лично посчастливилось видеть инопланетный корабль. "Я видел НЛО. Было это на Урале в 1990-е годы. Летающая тарелка состояла из двух полусфер, изнутри которых исходил свет. В диаметре она была метров пятьдесят, наверное. На какое-то время зависла в небе, а потом куда-то исчезла. Все это происходило перед рассветом. К слову, наблюдал это судно не один я, а все, кто тогда находился со мной рядом", — вспоминает 68—летний музыкант о таинственном эпизоде во время гастролей.

Марина Хлебникова

Foto: RIA Novosti/Scanpix



В отличие от своих коллег, певица не спешит рассказывать о встрече с инопланетянами, однако своими поступками доказывает, что верит в их существование. Иначе зачем она застраховала себя от похищения внеземных существ? И это не шутка: два года назад Хлебникова приобрела полис от нестандартных ситуаций, который также покрывает похищение НЛО. Правда, остается загадкой, как певица планирует получить страховые выплаты после того, как ее увезут с Земли...

Шура

Foto: Kadrs no video



Эпатажный российский певец поверил в пришельцев в тот момент, когда однажды ночью в небе над ним пролетел загадочный светящийся шар, который, вспыхнув, растаял в облаках. "Сначала я подумал, что у меня что-то с глазами, — вспоминает 47-летний Шура. — Я ведь только вернулся с гастролей и очень устал. Потом возникла мысль: может, метеорит падает. И только потом до меня дошло — НЛО. Раньше про инопланетян я слышал только по телевизору и не особо верил в их существование. Но когда воочию встретил тарелку, понял: они существуют".