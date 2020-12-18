Они все в ужасе. Как российские звезды переживают 2020 год без концертов

Певец Сергей Лазарев рассказал о возросших расходах на выступления и содержание своей команды из-за пандемических ограничений на концерты. О финансовых трудностях и необходимости экономить, чтобы содержать своих сотрудников, заявили также его коллеги — Николай Басков, Дмитрий Маликов, Дима Билан и многие другие.

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На днях певец Сергей Лазарев присоединился к российским звездам, рассказавшим о финансовых трудностях музыкальной индустрии из-за пандемии коронавируса. "Я, конечно, всем помогаю. Расходы мои во время пандемии не только не уменьшились, но даже выросли, ведь все равно надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить — какие-то мероприятия ведь проходят. При этом доходов стало в десять раз меньше", — сообщил он.

В разговоре с "Дни.ру", артист также подчеркнул, что за все время действия ограничений не уволил ни одного человека, с которым работает.

О серьезных финансовых проблемах рассказал также певец Николай Басков в эфире НТВ. "Представляете, у нас нет концертов, или еще что-то, а на тебе находится огромное количество людей. Хоть газеты и кричали, что Басков просил МРОТ, я просил не для себя, а просил для коллектива", — отметил артист. Он добавил, что принял решение не распускать свою команду из 38 человек на время пандемии. Басков подчеркнул, что все это время продолжал платить им зарплату.

Певец Дмитрий Маликов в интервью YouTube-каналу "Редакция" признался, что его заработки сократились на 80% из-за новых условий работы. Он рассказал, что текущие гонорары стали значительно ниже сумм в €15-20 тыс., которые он раньше получал за одно выступление. И евро подрос, и рубль упал, и у людей сейчас сложная ситуация. Я соглашаюсь на достаточно скромные условия. Это возможность заплатить, например, за месяц своему коллективу", — сказал он.

Foto: RIA Novosti/Scanpix

Сергей Лавров, концертный директор Софии Ротару, подчеркнул, что из-за пандемии "корпоративов фактически нет ни у кого", пишет "Собеседник". В частности, по его словам, упали доходы Кристины Орбакайте, Валерии, Леонида Агутина и Анжелики Варум. "Да, теперь их можно пригласить за два миллиона рублей. Они это сделали, чтобы хоть что-то получить. Но спроса нет", — рассказал он.

Лавров подчеркнул, что и сама София Ротару осталась без концертов в сложившейся ситуации. "Концертов у Софии Михайловны нет. Приехать в Россию нет возможности, так как границы закрыты, нет прямых рейсов. У Ротару ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте. Конечно, ей нужно понижать сумму", — признал Лавров. По его словам, певице нужно снизить требуемую сумму до €20-30 тыс. из-за изменения курса валют.

Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

В тяжелом положении, по словам Лаврова, оказался певец Вадим Казаченко. О проблемах ему рассказала жена исполнителя Ирина Аманти. "Я на днях увидел его песню в социальных сетях, переслал им видео и говорю: "Надо же, как много у вас хитов!" Они тут же мне перезвонили и говорят: "Хитов-то у нас много, только петь негде. С голода помираем. Сидим без работы, концертов нет вообще. И непонятно, будут ли в Новый год", — передал ее слова Лавров.

Он также прокомментировал слова продюсера Яны Рудковской о плотном графике певца Димы Билана. "Мне кажется, она это говорит из-за того, что стесняется сказать правду: заказчиков просто нет. Я общался со многими звездами, они все в ужасе", — отметил он.

Сам Дима Билан подтвердил слова Рудковской о своей загруженности и пожаловался на нехватку свободных дней. "У меня стало 2 миллиона подписчиков в Tik-Tok, в Instagram уже почти 4 миллиона, в YouTube и "ВКонтакте". Система работает исправно! Просто искал новые возможности в этом новом времени. Потому что помню, как в 90-х стремительно менялись реалии нашей страны. И тогда кто успел поймать удачу за хвост, тот остался на плаву", — сказал он.

Тем не менее Билан признался, что его заработок от концертной деятельности почти сошел на нет. "Многие люди привыкли думать об артистах как о небожителях. Возможно, телевизионно-интернетная действительность создает в обществе иллюзию, что исполнители ничего не делают, а просто получают деньги. Но это не так. У меня большой коллектив, и я никого не уволил, всем до сих пор плачу зарплату, сам ничего не получая от концертов", — заявил он. Певец подчеркнул, что артисты находятся в той же ситуации, что и вся страна. "Очень все сильно это переживаю, поэтому стараюсь создавать свой мир и внутренне мигрировать в себя, чтобы не сойти с ума", — добавил он.

Foto: Privātais arhīvs

Певица Лолита Милявская в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" подробно рассказала об экономических факторах, которые влияют на доход звезд шоу-бизнеса. "В нашей индустрии порядка 600 тысяч человек. Грубо говоря, артистов топовых — человек 200. Все остальные зарабатывают только тогда, когда работают вот эти самые артисты", — указала она.

Лолита обратила внимание, что основные убытки причиняют артистам ограничения на заполняемость концертных залов: "Чем больше зал, тем больше аренда. От 15% до 30% зала занимает именно погашение аренды, 10% — это звук и свет, 10% — это распространители билетов".

Звезда уточнила, что она в основном говорит о работниках развлекательной индустрии, которые "не попали под хотя бы 12 тысяч рублей в месяц". "В основном они ипэшники (индивидуальные предприниматели), но у них существуют и свои кредиты, кредиты на оборудование, потому что оно все время изнашивается. А без этого тоже никуда — ни один приличный концерт не состоится, иначе ты будешь на дровах работать", — заключила Лолита и выразила поддержку своим коллегам.