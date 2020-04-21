Опубликована переписка Меган Маркл и принца Гарри с ее отцом о свадьбе

В сеть утекли личные сообщения принца Гарри и Меган Маркл, написанные ее отцу незадолго до свадьбы. Об этом сообщает E! News.

Издание опубликовало материалы дела против британских таблоидов, которые герцогиня Сассекская предоставила суду для прояснения ее отношений с отцом Томасом Марклом в преддверии свадьбы.

Среди них есть также и сообщения от британского принца, датированные 14 мая 2018 года, которые он написал после того, как Томас, предположительно, извинился и подтвердил, что он не будет присутствовать на свадьбе, а затем перестал отвечать на телефонные звонки.

"Том, это снова Гарри! Мне очень надо поговорить с тобой. Тебе не надо извиняться, мы понимаем обстоятельства, однако "публичная огласка" лишь все усложнит. Если ты любишь Мег и хочешь сделать это как надо, то, пожалуйста, позвони мне, так как есть два варианта, которые подразумевают, что тебе не придется говорить с прессой, которая ненароком начала все это. Так что, пожалуйста, позвони мне, чтобы я мог все объяснить. Мы с Мег не злимся, нам просто надо поговорить с тобой", — говорится в сообщениях принца.

В документах также есть подтверждение того, что Меган Маркл узнала о сердечном приступе отца, который случился всего за несколько дней до свадьбы, из его интервью для TMZ. "Я пытаюсь связаться с тобой все выходные, но ты не отвечаешь на звонки и сообщения... Очень волнуюсь за твое здоровье и безопасность и приняла все меры, чтобы защитить тебя... Можем ли мы снова послать сотрудников службы безопасности к тебе?", — написала она в сообщении от 15 мая. На него Томас ответил, что он пробудет в больнице несколько дней и отказался от охраны.

Согласно предоставленным материалам, в 4:57 в день свадьбы Меган пропустила звонок от отца, однако после этого он не писал и не звонил. На свадьбу он также не пришел и не отвел ее к алтарю.

Ранее герцогиня Сассекская подала в суд на издание Mail on Sunday за публикацию личного письма, в котором она просит отца прекратить лгать в попытке заработать на сенсациях.