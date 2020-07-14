Опубликовано видео медосвидетельствования Ефремова после смертельного ДТП
Foto: Vida Press

Попытка актера Михаила Ефремова откупиться после смертельной аварии с его участием попала на видео. Ролик, который показали в эфире программы "60 минут", был опубликован в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой.

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В нем можно увидеть, как автоинспектор заполняет протокол в отношении Ефремова. При этом на фоне слышен голос артиста, который говорит: "Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги".

В аккаунте Скабеевой также появилось видео, на котором запечатлен Ефремов во время медицинского освидетельствования. Он показывает средний палец медикам или полицейским.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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