Организатор вечеринок рассказал о шикарной жизни в замке Пугачевой

Организатор светских вечеринок Андрей Фомин рассказал на примере шикарной жизни в замке певицы Аллы Пугачевой о том, почему российские звезды тяжело переживают пандемию коронавируса.

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"Смоделируем ситуацию: огромный замок в поселке Грязь. Можете представить, какое количество там людей, которые обслуживают? Есть водители, есть няни, есть уборщицы, есть человек, который следит за кранами! Знаете, когда человек живет на один уровень дохода — а артисты жили десятилетиями на такой уровень дохода, у них было, например, 12 миллионов рублей в месяц — он живет десять лет на 12 миллионов в месяц. А потом раз — и два миллиона. Или миллион. А как все это хозяйство содержать?" — сказал Фомин в выпуске YouTube-канала "Редакция" о том, как отмена концертов повлияла на артистов.

Он предположил, что вскоре ивент-индустрия перейдет в частный сектор: "Мы с вами знаем, какие замечательные дома построили наши русские люди. Их все время показывают с коптера, это тренд последних лет".

"Но коптер не залетает внутрь, а внутри — ночной клуб. Там диджейское оборудование, там висят диско-боллы. Ну а что, если у тебя имение в два гектара и дом в три тысячи квадратных метров, что там у тебя? Бассейн? Понятно, что там холодильник для шуб, но этим уже никого не удивишь. А ночной клуб — прекрасно", — порассуждал Фомин.

В этом же выпуске певец Дмитрий Маликов объявил, что с начала пандемии коронавируса его доход упал на 80 процентов. Ранее артист за вечер с выступлением получал от 15 до 20 тысяч евро, однако сейчас, по его словам, эта цифра стала гораздо меньше. "И евро подрос, и рубль упал, и у людей сейчас сложная ситуация. Но я соглашаюсь на достаточно скромные условия, потому что это возможность заплатить мне, например, за месяц своему коллективу", — объяснил Маликов.