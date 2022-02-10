Осень жизни. 15 знаменитых актрис, которым возраст к лицу

Старение – естественный и неизбежный процесс, но мир шоу-бизнеса бывает жесток и строго судит внешность знаменитостей вне зависимости от возраста. Внешность женщин в этой индустрии обсуждают гораздо чаще, чем мужчин, которым словно прощают любые признаки старения. Сейчас к услугам косметологов и пластических хирургов прибегают многие, что уж говорить о богатых и знаменитых. Правда, иногда результат сильно проигрывает естественности. Предлагаем вам посмотреть на фотографии актрис в молодости и сейчас, которым удалось сохранить свою естественную красоту.

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Шэрон Стоун, 63 года

Foto: Vida Press



Стоун с гордостью утверждает, что никогда в жизни не делала пластических операций, хотя врачи не раз предлагали ей так называемый "фейслифт" или подтяжку кожи лица. Кроме того, она часто радует поклонников своими селфи без косметики и без фильтров в Instagram.

Дрю Бэрримор, 46 лет

Foto: Vida Press



Бэрримор допускает, что, возможно, когда-нибудь прибегнет к услугам эстетической медицины, но пока она не готова подставлять свое лицо под скальпель. Актриса признается, что никогда не делала инъекции ботокса, потому что боится даже пробовать. Бэрримор опасается, зная свою столь зависимую натуру, что за одним уколом последует второй и третий, и она не сможет остановиться, после чего будет жалеть о результате.

Кристин Скотт Томас, 61 год

Foto: Vida Press



Актриса несколько лет назад подумывала об операции, потому что чувствовала, что начинает терять работу. Она очень переживала из-за старения и не стесняется об этом говорить. Например, она призналась, что на Каннском кинофестивале ею овладело сюрреалистическое чувство — какими же юными и свежими выглядели ее ровесницы... Неизвестно, делала ли Кристин Скотт Томас подтяжку лица.

Кэмерон Диас, 49 лет

Foto: Vida Press



В 2014 году актриса делала инъекции ботулина, но теперь горько об этом жалеет. После процедур она обнаружила себя с совершенно чужими чертами лица и поставила на этом крест. "У меня было другое лицо. Нет, нет, больше никогда. Лучше стареть, чем выглядеть совсем другим человеком", — сказала актриса.

Дайан Китон, 76 лет

Foto: Vida Press



Поклонники Китон считают, что она все-таки делала подтяжку, но сама актриса это отрицает. Она публично заявила, что спастись от старости невозможно, даже с помощью операции. "Знаете, руки человека — это его истинное лицо. Если кожа рук выглядит иначе, чем кожа лица, это странно. Мои руки показывают мой настоящий возраст", — говорит Китон.

Тильда Суинтон, 61 год

Foto: Vida Press



Этой выдающейся актрисе на отсутствие работы жаловаться не приходится. Среди режиссеров она пользуется большим спросом благодаря своей своеобразной внешности. Суинтон очень редко пользуется декоративной косметикой и не пытается сделать свое лицо моложе. На фотографиях 2000 и 2021 года разница почти незаметна.

Жаклин Биссет, 77 лет

Foto: Vida Press



Биссет никогда не делала никаких пластических операций и отрицательно относится к инъекциям ботулина. В отличие от многих других коллег, актриса не делала увеличение груди. "Я просто не понимаю, как два силиконовых импланта спереди могут сделать вас более привлекательными", — заявила она.

Катрин Денев, 78 лет

Foto: Vida Press



15 лет назад Денев говорила, что не боится стареть, хотя сам факт старения ей не нравится. "Никто не любит стареть, особенно мы, чья работа и карьера зависят от того, насколько мы привлекательны. Но не надо делать из этого драму. Во Франции у меня есть работа и в старости. Возможно, это отличает Америку от Европы", — говорит актриса. Лицо Денев очень ухоженное, а следов скальпеля на нем нет.

Джулианна Мур, 61 год

Foto: Vida Press



Джулианна Мур никогда не делала пластических операций. "Люди, которые их делают, не выглядят моложе. Всегда видно, что у них была операция, что они что-то сделали со своим лицом. Я не пользуюсь ботоксом или филлерами", — говорит она. Она поддерживает себя в форме с помощью йоги и с 23 лет ежедневно использует солнцезащитный крем, даже в тени (точно так же делает и Мадонна).

Ванесса Паради, 49 лет

Foto: Vida Press



Ванесса Паради — сторонница альтернативной медицины, гомеопатии, акупунктуры и физиотерапии. Она считает, что пластическая хирургия оправдана, если у человека кривой нос, мешки под глазами, неестественно глубокие морщины или неудобная для человека грудь. Сама Ванесса даже не исправляла щель между передними зубами, хотя очень легко сделать.

Мерил Стрип, 72 года

Foto: Vida Press



У великой Мерил Стрип особое мнение: "Люди, которые "замораживают" свое лицо, выглядят смешно!". Она считает, что изменения на лице актера — это настоящая катастрофа, ведь на нем остаются видны только следы операций. Старение — это подарок для актерского мастерства, а пластические операции многих ее коллег оставили без работы. "Жизнь прекрасна, и каждый новый день — это подарок", — говорит Стрип.

Моника Беллуччи, 57 лет

Foto: Vida Press



Актриса сделала много косметических улучшений, включая увеличение губ и разглаживание морщин, но сумела вовремя остановиться. Пять лет назад Беллуччи, увидев себя на экране, расстроилась и пошла исправлять ситуацию, но пока не перешла черту. В целом она не возражает против современных возможностей косметологии.

Орнелла Мути, 66 лет

Foto: Vida Press



Орнелла Мути — легендарная итальянская красавица. Она улучшала свою внешность, но все было сделано настолько деликатно, что это не бросается в глаза — она стареет очень элегантно.

Сигурни Уивер, 72 года

Foto: Vida Press



Сигурни Уивер никогда не делала косметических операций. Актриса всегда отказывалась от этой возможности, потому что боится потерять свою настоящую внешность. По ее словам, секрет ее внешности в том, что она ухаживает за кожей лица и избегает постороннего вмешательства.

Синди Кроуфорд, 55 лет

Foto: Vida Press



Супермодель 90-х является сторонницей эстетической медицины – она делала и пластику носа, и инъекции ботулина. Кроуфорд — отличный пример того, как не "переборщить" с различными улучшениями внешности. Несмотря на различные процедуры, ее мимика не изменилась и врожденная красота осталась нетронутой. Кроуфорд регулярно что-то улучшает, но не соглашается на операции, которые бы изменили черты ее лица.

Есть еще немало талантливых актрис, которые не прибегали к пластическим операциям: Джулия Робертс, Кейт Уинслет, Джоди Фостер, Сальма Хайек, Эмма Томпсон, Шарлиз Терон… Они по-прежнему востребованы среди режиссеров, тогда как их коллеги, сильно изменившие свою внешность, могут наслаждаться лишь достижениями своей молодости.