Оскароносного продюсера обвинили в жестоком обращении с сотрудниками

Известный голливудский продюсер Скотт Рудин обвинен в жестоком обращении с коллегами. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Бывшие сотрудники рассказали о взрывном характере 62-летнего кинематографиста, который швырялся в них картошкой и ноутбуками. Так, его экс-ассистент вспомнил, как однажды продюсер рассердился, что не смог попасть на нужный рейс, и разбил об руку помощника монитор. Экран раскололся, из-за чего мужчина начал истекать кровью и нуждался в срочной медицинской помощи.

Отмечается, что в офисе Рудина постоянно царила напряженная атмосфера, а его самого называли настоящим монстром. Многие работники ночевали на работе, страдали от выпадения волос и язвы.

Бывшая коллега кинематографиста Кэролайн Руго рассказала, что он швырял в сотрудников ноутбуки и чашки. Еще один помощник признался, что однажды ему в голову прилетела печеная картошка. Райан Нельсон, который был ассистентом Рудина в 2018-2019 годах, заявил, что однажды продюсер швырнул в сотрудника степлер и назвал его дебилом.

Скотт Рудин — американский кинопродюсер и обладатель премии "Оскар" за фильм "Старикам тут не место". Среди других его работ — "Шоу Трумана", "Социальная сеть", "Девушка с татуировкой дракона" и "Сонная Лощина".