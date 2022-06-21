Оскароносный режиссер Пол Хаггис задержан по подозрению в секс-насилии

На юге Италии был задержан 69-летний канадский режиссер и сценарист Пол Хаггис по подозрению в сексуальном насилии и нанесении телесных повреждений, сообщает Meduza.

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По предварительным данным, Хаггис в течение двух дней якобы принуждал к сексу молодую женщину, которую потом оставил в аэропорту в "тяжелом физическом и психологическом состоянии". Сотрудники аэропорта оказали девушке помощь, она прошла медицинское освидетельствование как жертва насилия и подала заявление в полицию, на основании которого был задержан Хаггис.

По сообщениям СМИ, пострадавшая не является гражданкой Италии. Пол Хаггис через адвоката уже заявил о своей невиновности. Канадский режиссер посещал Италию для участия в фестивале Allora, который проходит в городе Остуни в Апулии.

Пол Хаггис был автором сценариев нескольких сериалов, в том числе "Закон Лос-Анджелеса", одним из создателей телесериалов "Крутой Уокер: правосудие по-техасски" и "Семейное право". Также Хаггис был сценаристом и продюсером фильма "Малышка на миллион": картина получила четыре "Оскара", в том числе в категории "Лучший фильм".

Хаггис известен работой над фильмом "Столкновение", который получил премию "Оскар" в номинациях "Лучший фильм", "Лучший монтаж" и "Лучший оригинальный сценарий".

В 2017 году женщина по имени Хэли Брист обвинила Пола Хаггиса в изнасиловании, произошедшем четырьмя годами ранее. После этого с обвинениями в его адрес выступили еще три женщины. Хаггис отрицал свою виновность. Его сторонники связывали эти выступления против него с тем, что он покинул церковь сайентологов и начал ее критиковать.