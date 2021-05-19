Оскорбления, домогательства и побои. Экс-помощница Мэнсона подала на него в суд
Foto: AP/Scanpix

Бывшая помощница рок-музыканта Мэрилина Мэнсона Эшли Уолтерс подала на артиста в суд за сексуальное и моральное насилие. Об этом сообщает Deadline.

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В 16-страничном иске утверждается, что артист регулярно оскорблял помощницу, подвергал ее сексуальным домогательствам и наносил побои, причем подобные поступки были "вызваны употреблением наркотиков и приступами агрессии".

"Во время этих наркотических запоев он швырял в Уолтерс посуду, угрожал покончить с собой и даже толкнул ее к стене", — сообщается в заявлении. Также Уолтерс утверждает, что были ситуации, когда ей приходилось не спать по двое суток — Мэнсон якобы заставлял помощницу стоять по 12 часов на стуле и фотографировать его. А для того, чтобы она не засыпала, артист принуждал ее употреблять наркотики.

В мае текущего года на Мэрилина Мэнсона уже подавали в суд за сексуальное насилие. Тогда звезда "Игры престолов" актриса Эсме Бьянко заявила об изнасиловании и действиях сексуального характера со стороны рок-музыканта. В иске утверждалось, что артист изнасиловал Бьянко в 2011 году, находясь под воздействием психоактивных веществ.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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