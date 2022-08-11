Остались друзьями. Медиамагнат Руперт Мердок развелся в четвертый раз

В конце июня стало известно, что 91-летний медиамагнат-миллиардер Руперт Мердок разводится со своей женой, 66-летней фотомоделью и актрисой Джерри Холл. На развод подала сама Холл, но, что интересно, она пыталась отозвать свое заявление в суде, сообщает Mail Online.

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По данным таблоида, суд в Лос-Анджелесе в среду расторг четвертый брак миллиардера, хотя Джерри Холл перед этим просила отменить свое же заявление о разводе. Холл стала инициатором расторжения брака с мужем, состояние которого оценивается почти в 18 млрд. долларов, объясняя свое желание "непримиримыми разногласиями". Впоследствии она передумала, но официально брак распался после шести лет отношений.

Бывшая супермодель не уходит от Мердока ни с чем. Согласно Mail Online, Холл получит "щедрую долю" и сможет вести роскошный образ жизни до конца своей жизни. В среду представители Мердока и адвокаты Холл опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что бывшие супруги остаются хорошими друзьями и желают в будущем друг другу только всего наилучшего.

В свое время Джерри Холл долгое время была девушкой музыканта Мика Джаггера, но так и не вышла за него замуж, у них была только неофициальная церемония бракосочетания. Таким образом Мердок — первый официальный муж актрисы, в то время как у медиамагната было до нее уже три жены. Джерри Холл — мать четверых детей от Джаггера, Мердок — отец шестерых.

Кит Руперт Мердок — австралийский и американский предприниматель, медиамагнат, владелец СМИ, кинокомпаний и издательств в США, Австралии, Европе, Латинской Америке и Азии. Он основатель, председатель совета компаний News Corp и 21st Century Fox.