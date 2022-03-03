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Участники интеллектуального шоу "Что? Где? Когда?" на Первом канале сообщают, что покидают проект. Причиной они назвали освещение каналом событий на Украине.

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О своем решение знатоки сообщают в соцсетях. Так, Денис Галиакберов написал, что "оставаться на канале, который поддерживает войну, я не могу". Его поддержал Николай Крапиль :"Учитывая роль пропаганды, выходить на Первом канале и быть "вне политики" уже, увы, никак нельзя". "Несмотря на всю свою любовь к проекту, пока не могу участвовать в "Что? Где? Когда?" на Первом канале", - заявил Иван Марышев.


Ранее украинские организации интеллектуальных игр Украины записали обращение к коллегам России, призывая их содействовать прекращению войны.

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