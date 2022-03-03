Участники интеллектуального шоу "Что? Где? Когда?" на Первом канале сообщают, что покидают проект. Причиной они назвали освещение каналом событий на Украине.

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О своем решение знатоки сообщают в соцсетях. Так, Денис Галиакберов написал, что "оставаться на канале, который поддерживает войну, я не могу". Его поддержал Николай Крапиль :"Учитывая роль пропаганды, выходить на Первом канале и быть "вне политики" уже, увы, никак нельзя". "Несмотря на всю свою любовь к проекту, пока не могу участвовать в "Что? Где? Когда?" на Первом канале", - заявил Иван Марышев.

Немножко эгоцентричных новостей. Принял решение (как минимум на время) оставить "Что? Где? Когда?". Это очень хорошая передача, которая делает всё, чтобы быть вне политики. Но оставаться на канале, который поддерживает войну, я не могу.

Нет войне.

— Denis Galiakberov (@d_galiakberov) February 28, 2022





Ранее украинские организации интеллектуальных игр Украины записали обращение к коллегам России, призывая их содействовать прекращению войны.

