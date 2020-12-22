Осторожно, диета! Почему и как знаменитости травятся ртутью

Избыток рыбы в рационе человека может привести к накоплению ртути в организме — и вызвать отравление: это почувствовали на себе Виктория Бекхэм и Робби Уильямс. Недавно стало известно, что и певец, и модельер попали к врачам с высоким уровнем этого токсичного металла в организме. Они стали не первыми жертвами увлечения рыбой, способной накапливать ртуть — к таким видам относят тунца, рыбу-меч и акулу.

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Диета, основанная на потреблении большого количества рыбы в качестве основного источника белка, нанесла серьезный вред здоровью бывшей солистки Spice Girls, модельеру Виктории Бекхэм. Как сообщило на днях издание The Sun, с весьма неприятными последствиями такого режима питания она столкнулась в прошлом году после отдыха на спа-курорте Лансерхоф в Германии. Источник издания рассказал, что сейчас Виктория Бекхэм крайне осторожно относится к рыбе в своей тарелке, поскольку из-за нее в организме модельера резко возрос уровень ртути.

Foto: AP/Scanpix

"У Виктории зашкаливал уровень ртути, — рассказал собеседник издания. – Врачи были вынуждены провести ей очистку печени, чтобы избавиться от токсинов". Теперь Виктория Бекхэм хотя и ест рыбу, но избегает тех ее видов, что содержат много метилртути, более токсичной, чем ртуть, – это рыба-меч и тунец.

Модельер стала не первой жертвой рыбной диеты – совсем недавно на ее последствия пожаловался британский певец Робби Уильямс.

На прошлой неделе в интервью радиостанции Radio X он признался, что, по словам врачей, едва не умер от отравления ртутью, накопившейся в его организме из-за особого режима питания.

"Я ел рыбу дважды в день, и у меня была самая высокая степень отравления ртутью, которую когда-либо видел мой доктор", — рассказал Робби Уильямс. Он в шутку добавил, что даже обрадовался этому факту: "Знаете, что я тогда подумал? Что я победил! Так работает мое эго. У меня самый высокий… Вы сказали "самый высокий"? Спасибо! Я буквально выиграл ртутную награду".

Foto: Vida Press

Однако на деле состояние здоровья Робби Уильямса не давало поводов для смеха – к врачу его отправила жена Айда Филд, крайне обеспокоенная его состоянием. "Я сдал тест на уровень ртути, потому что у меня невротичная жена, и она делает все виды анализов все время, — объяснил Робби Уильямс. – В любом случае, слава Богу, потому что я мог умереть от отравления ртутью и мышьяком". После этого артист перешел на диету, основанную на продуктах растительного происхождения.

В этом году от отравления ртутью пришлось лечиться и американской певице и актрисе Жанель Монэ – об этом она коротко рассказала изданию The Cut. Деталей Жанель Монэ не раскрыла, но дала понять, что ей было очень плохо. "Я начала чувствовать, что я смертна", — призналась она.

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Рыба и моллюски действительно обладают способностью накапливать ртуть (как правило – в форме метилртути), переизбыток которой в организме человека может привести к развитию болезни Минаматы. Ее симптомы – это нарушение моторики, расстройство чувствительности в конечностях, ослабление зрения и слуха, невнятность речи. В самых тяжелых случаях она может привести к параличу и даже летальному исходу.

Самые опасные для любителей рыбы виды – крупные, те, что находятся на вершине пищевой цепочки и питаются мелкими сородичами. Акула, рыба-меч, тунец, королевская макрель и северная щука – рыбы, которые накапливают больше всего метилртути.

Опасность диеты, основанной на рыбе, в 2009 году на своем примере ощутил американский актер Джереми Пивен. Тогда он был вынужден отказаться от выступления в одной из бродвейских постановок, поскольку испытывал сильнейшую усталость (избыток ртути вызывает слабость в мышцах): врачи диагностировали у него отравление ртутью, к которому привело чрезмерное увлечение актера суши, которые он ел дважды в день в течение многих лет. После этого Джереми Пивен полностью отказался от рыбы и морепродуктов.

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Хотя диетологи рекомендуют включать рыбные блюда в свой рацион, поскольку это полезный источник белка, Омега-3 жирных кислот, селена и витамина D, они все же не настаивают, чтобы рыба доминировала в рационе. Американская кардиологическая ассоциация, например, рекомендует для здоровья сердца есть рыбу два раза в неделю.