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Линдси Лохан
Reuters/Scanpix
Foto: Reuters/Scanpix

Выход документального фильма о Бритни Спирс вызвал в социальных сетях широкое обсуждение сексистского поведения журналистов во время интервью со звездами. В частности, возмущение современных зрителей вызвал выпуск программы "Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом", когда проблемы с алкоголем актрисы Линдси Лохан стали главной темой для шуток ведущего.

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Позже зрители вспомнили еще несколько случаев скандального поведения Леттермана по отношению к самым популярным звездам. Его откровенно сексистские шутки по отношению к гостьям и агрессивная манера поведения не были редкостью в нулевые годы, вспоминает "Газета.ру".

"Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом" выходило в эфире телеканала CBS с 1993 года по 2015 год. В 2009 году одна из сценаристок программы опубликовала статью о его сексистском обращении с командой, работающей над шоу. В 2019 году Леттерман принес свои извинения за подобное поведение.


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Линдси Лохан

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