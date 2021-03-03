Выход документального фильма о Бритни Спирс вызвал в социальных сетях широкое обсуждение сексистского поведения журналистов во время интервью со звездами. В частности, возмущение современных зрителей вызвал выпуск программы "Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом", когда проблемы с алкоголем актрисы Линдси Лохан стали главной темой для шуток ведущего.
Позже зрители вспомнили еще несколько случаев скандального поведения Леттермана по отношению к самым популярным звездам. Его откровенно сексистские шутки по отношению к гостьям и агрессивная манера поведения не были редкостью в нулевые годы, вспоминает "Газета.ру".
"Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом" выходило в эфире телеканала CBS с 1993 года по 2015 год. В 2009 году одна из сценаристок программы опубликовала статью о его сексистском обращении с командой, работающей над шоу. В 2019 году Леттерман принес свои извинения за подобное поведение.
- 1. Линдси Лохан
- 2. Пэрис Хилтон
- 3. Бритни Спирс
- 4. Дженнифер Энистон
- 5. Шарлиз Терон
- 6. Бейонсе
- 7. Кристина Агилера
- 8. Дженнифер Лопес
- 9. Мадонна