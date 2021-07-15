От Дайнеко до Булановой. Кто из знаменитостей идет в Думу и зачем?

На выборах в Госдуму в этом году и от власти, и от оппозиции выдвигаются звезды шоу-бизнеса. Русская служба Би-би-си изучила мотивацию и шансы десяти знаменитостей, которые претендуют на депутатский мандат. Выдвигать звезд лучше, чем "ноунеймов", но у этой стратегии есть и свои минусы, предупреждают эксперты.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Включение звезд в избирательные списки - старая политическая технология. Для России певцы, актеры и спортсмены в Госдуме - не новшество. Русская служба Би-би-си разбиралась, зачем партии это делают и кто из звезд имеет шансы оказаться в нижней палате российского парламента.

Лидеры списков



Зачастую знаменитости выдвигаются по партийным спискам. Если партия набирает достаточное количество голосов, то кандидат может отказаться от мандата и уступить его к следующему по списку человеку. Такую технологию называют "паровозом". На этих выборах лидерами партийных списков выступили Владимир Машков, Виктория Дайнеко и Сергей Зверев.



Виктория Дайнеко, певица



Выдвижение: лидер федерального списка партии "Зеленая Альтернатива".



Конкуренты: остальные политические партии, допущенные до выборов.

Зачем выдвигается:

Партия "Зеленая Альтернатива" появилась в конце 2019 года - в тот период, когда создавались и другие политические проекты: "За правду" писателя Захара Прилепина, основателя Faberlic Алексея Нечаева "Новые люди" и проч. "Ведомости" утверждали, что новые партии придумали в Кремле для оттягивания голосов от других крупных партий. В случае если они не преодолеют 5-процентный избирательный барьер по спискам в Думу, голоса за них в первую очередь уйдут партии-лидеру, которой по рейтингам является "Единая Россия".

"Зеленая альтернатива" позиционирует себя как экологическая партия, которая собирается бороться с проблемой переизбытка мусора в России.

"Мы очень рады, что нашли в лице Виктории человека, который не только с большим интересом следит за экологической проблематикой, но и считает важным обратить внимание общества на проблему защиты прав животных и необходимость экологического просвещения", - утверждает партийный сайт.

Дайнеко подтверждает: "Экология - тот вопрос, в котором каждый начинает с себя, то есть наша основная задача как лидеров мнений - освещать и делиться этим".

До этого "Зеленая Альтернатива" хотела выдвинуть в Госдуму рэпера Славу КПСС, но не смогла с ним договориться.

Сергей Зверев, шоумен



Выдвижение: 9-й округ в Бурятии и глава региональных списков в Бурятии и Иркутской области, партия "Зеленые".

Конкуренты: конкурентами Зверева по одномандатному округу станут министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, поддержанный региональными властями, и известная независимая бурятская депутатка Оксана Бухольцева, выдвинутая "Справедливой Россией".

Зачем выдвигается:

С 2019 года стилист-шоумен Сергей Зверев активно выступает против загрязнения Байкала. Он устраивал одиночные пикеты против строительства завода около озера. "Я понимаю, какое значение для всего мира имеет озеро Байкал, как никто понимаю, что для его защиты порой приходится идти на экстраординарные меры, даже встать с плакатом у стен Кремля. Уверен, что можно и нужно эти вещи решать системно", - заявил кандидат.

Владимир Машков, актер



Выдвижение: московский список "Единой России" .

Конкуренты: остальные политические партии, допущенные до выборов.

Зачем выдвигается:

Машков не первый раз избирается в Госдуму от партии власти. В 2011 году он вошел в первую тройку "Единой России" по Кемеровской области, но отказался от мандата. В 2019 году актер входил в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию и был одним из инициаторов поправки о неотчуждаемости территорий России.

В мае этого года РБК писал, что Машков не собирается становиться депутатом. Его участие нужно было для пиара праймериз "Единой России".

Машков не комментировал свое выдвижение.