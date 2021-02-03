От ФБР потребовали расследовать дело Мэрилина Мэнсона

Американский сенатор Сьюзан Рубио потребовала от ФБР расследовать выдвинутые против музыканта Мэрилина Мэнсона обвинения в физическом и психологическом насилии по отношению к пяти женщинам. Об этом сообщает портал Louder.

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Рубио направила письмо главе ФБР Кристоферу Рэю, в котором назвала обвинения в адрес Мэнсона "крайне тревожными". "Люди, которые снисходят до такого насилия, как правило — серийные нарушители закона. Если эти обвинения правдивы и никакого расследования не последует, мы подведем жертв и позволим предполагаемому преступнику продолжать совершать подобное с другими жертвами. Нельзя такого допустить", — написала сенатор.

1 февраля звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рэйчел Вуд заявила, что стала жертвой насилия со стороны Мэрилина Мэнсона. После этого еще четыре женщины выступили со схожими обвинениями. Рокер отверг их свидетельства, заявив, что они являются "ужасными искажениями реальности". На фоне обвинений от сотрудничества с Мэнсоном отказался лейбл Loma Vista Recording, продвигавший его последний альбом, а также создатели сериалов "Американские боги" и "Калейдоскоп ужасов".

Эван Рэйчел Вуд ранее неоднократно заявляла, что была изнасилована своим возлюбленным, не раскрывая его имени.