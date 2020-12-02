От коронавируса умер сыгравший доктора Борменталя в "Собачьем сердце" актер Борис Плотников
Foto: Kadrs no filmas

Народный артист России Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", умер в возрасте 71 года, сообщают "Известия".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Причиной смерти стало заражение коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил Григорий Заславский, ректор ГИТИСа, в котором актер работал на должности профессора кафедры.

По словам Заславского, артист был госпитализирован незадолго до кончины, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. "Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ", — рассказал ректор ГИТИСа.

Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в Свердловской области. Помимо "Собачьего сердца" он сыграл в таких фильмах, как "Восхождение", "Емельян Пугачев", "Лес", "Холодное лето пятьдесят третьего…", "Дульсинея Тобосская", "Бой с тенью", а также снялся в сериалах "Годунов" и "Крылья империи". Звание народного артиста России Плотников получил в 1998 году. Он работал в Московском театре сатиры, Театре российской армии и МХТ имени Чехова.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
И тогда я очень разозлилась! Мария Линарте рассказывает историю Хелги
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Wolt в Латвии празднует трехлетие!