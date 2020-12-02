От коронавируса умер сыгравший доктора Борменталя в "Собачьем сердце" актер Борис Плотников

Народный артист России Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", умер в возрасте 71 года, сообщают "Известия".

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Причиной смерти стало заражение коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил Григорий Заславский, ректор ГИТИСа, в котором актер работал на должности профессора кафедры.

По словам Заславского, артист был госпитализирован незадолго до кончины, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. "Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ", — рассказал ректор ГИТИСа.

Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в Свердловской области. Помимо "Собачьего сердца" он сыграл в таких фильмах, как "Восхождение", "Емельян Пугачев", "Лес", "Холодное лето пятьдесят третьего…", "Дульсинея Тобосская", "Бой с тенью", а также снялся в сериалах "Годунов" и "Крылья империи". Звание народного артиста России Плотников получил в 1998 году. Он работал в Московском театре сатиры, Театре российской армии и МХТ имени Чехова.