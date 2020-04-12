От коронавируса умерла 74-летняя звезда фильма "Грозовой перевал"

Британская актриса Хилари Хит, сыгравшая Изабеллу Линтон в "Грозовом перевале", умерла в возрасте 74 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Трагическую новость сообщил ее крестник Алекс Уильямс.

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"Мы потеряли мою замечательную крестную мать Хилари Хит. Она успешно работала по многим направлениям, начиная с экрана и сцены в 1960-х и 1970-х годах, а затем пробуя себя в качестве продюсера в 90-х. Она была силой природы, и я не могу вынести того, что ее больше нет с нами", — написал Уильямс на своей странице в Facebook.

Хилари Хит знаменита ролями в картинах "Великий инквизитор" 1968 года и "Грозовой перевал" 1970 года. Также актриса играла в театре и стала продюсером картин "Не глотать" и "Ужасно большое приключение".

Кроме того, Хит получила степень магистра в Оксфорде по психологии и работала консультантом-наркологом. "Она работала в клиниках по всему миру, часто бесплатно, с очень несчастными людьми. И она считала это своей самой важной работой", — говорится в сообщении ее крестника.

Знаменитость была замужем замужем за Данканом Хитом с 1974 года до их развода в 1989 году.