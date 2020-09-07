Princese Diāna
Foto: AP/Scanpix

Стали известны отношения принцессы Дианы со свекром, принцем Филиппом. Как пишет в своей книге королевский биограф Ингрид Сьюард, поначалу родственники хорошо ладили, однако затем рассорились. Выдержки из книги Сьюард приводит газета Daily Mail.

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В частности утверждается, что Филипп сделал многое, чтобы не допустить развода принцессы Дианы и принца Чарльза, который произошел в 1996 году. Причиной разрыва стал роман принца с герцогиней Корнуольской Камиллой Паркер-Боулз.

Однако теплые отношения Филиппа и Дианы начались задолго до этого, когда она только попала в королевскую семью. По словам Сьюард, Филипп вел с ней приятные беседы, пока она училась искусству светского общения. Когда Диана и Чарльз были уже на грани разрыва, между мужем королевы и принцессой завязалась переписка. Филипп советовал ей не рушить брак, тем самым не ставя под угрозу репутацию монархии.

В конце концов Филипп посоветовал Диане задуматься, почему ее супруг имеет любовницу, и обвинил Диану в других романах. На этом переписка была закончена, позже принцесса заявила биографу, что ненавидит принца Филиппа.

Как утверждает Сьюард, отношения родственников стали настолько плохими, что однажды Диана сказала своему другу, модельеру Роберто Деворику, что боится Филиппа — он, по ее мнению, замышляет убийство.

29 июля 1981 года Диана Френсис Спенсер вышла замуж за принца Чарльза. 28 августа 1996-го они развелись. После развода Диана была лишена права именоваться членом королевской семьи, но титул принцессы Уэльской за ней был сохранен. Она погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала со своим другом, миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену подземного туннеля.

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Source

Lenta.ru

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Принцесса Диана
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