От "Реала" до Олимпиады: как звезды кино и музыки покоряли мир спорта

До широкой известности некоторые актеры и музыканты были профессиональными спортсменами — играли за "Реал", участвовали в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

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"Газета.Ru" рассказывает о десяти российских и зарубежных артистах, которые посвятили юность фигурному катанию, футболу, баскетболу, регби и другим видам спорта.

