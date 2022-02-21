От "Реала" до Олимпиады: как звезды кино и музыки покоряли мир спорта

До широкой известности некоторые актеры и музыканты были профессиональными спортсменами — играли за "Реал", участвовали в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
"Газета.Ru" рассказывает о десяти российских и зарубежных артистах, которые посвятили юность фигурному катанию, футболу, баскетболу, регби и другим видам спорта.
- 1. Анна Семенович — фигурное катание
- 2. Кристина Асмус — спортивная гимнастика
- 3. Земфира — баскетбол
- 4. Иван Дорн — парусный спорт, бальные танцы, плавание, легкая атлетика
- 5. Игорь Лобанов — санный спорт
- 6. Винни Джонс — футбол
- 7. Хулио Иглесиас — футбол
- 8. Тилль Линдеманн — плавание
- 9. Хавьер Бардем — регби
- 10. Джейсон Стейтем — прыжки в воду