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Моргенштерн с подносом официанта. Ресторан KAIF Provenance
От Собчак до Моргенштерна: какие рестораны открывают российские звезды
Foto: instagram.com/mtbarmoscow

Недавно лидер группы Little Big Илья Прусикин зарегистрировал торговую марку SKIBIDI. В Роспатенте одобрили ее использование для множества товаров и услуг. Представители музыканта пока не комментируют назначение товарного знака — не исключено, что Прусикин может открыть собственное заведение общепита, как это уже сделали многие российские знаменитости.

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Интересно, что цены в этих заведениях, несмотря на статус их владельцев и московскую "прописку", вполне демократичны даже по рижским меркам. Подробно о том, как и что открывали звезды, рассказывает "Газета.Ru".

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Моргенштерн с подносом официанта. Ресторан KAIF Provenance

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