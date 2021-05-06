От Собчак до Моргенштерна: какие рестораны открывают российские звезды

Недавно лидер группы Little Big Илья Прусикин зарегистрировал торговую марку SKIBIDI. В Роспатенте одобрили ее использование для множества товаров и услуг. Представители музыканта пока не комментируют назначение товарного знака — не исключено, что Прусикин может открыть собственное заведение общепита, как это уже сделали многие российские знаменитости.

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Интересно, что цены в этих заведениях, несмотря на статус их владельцев и московскую "прописку", вполне демократичны даже по рижским меркам. Подробно о том, как и что открывали звезды, рассказывает "Газета.Ru".