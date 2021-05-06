От Собчак до Моргенштерна: какие рестораны открывают российские звезды

Недавно лидер группы Little Big Илья Прусикин зарегистрировал торговую марку SKIBIDI. В Роспатенте одобрили ее использование для множества товаров и услуг. Представители музыканта пока не комментируют назначение товарного знака — не исключено, что Прусикин может открыть собственное заведение общепита, как это уже сделали многие российские знаменитости.
Интересно, что цены в этих заведениях, несмотря на статус их владельцев и московскую "прописку", вполне демократичны даже по рижским меркам. Подробно о том, как и что открывали звезды, рассказывает "Газета.Ru".
- 1. Моргенштерн с подносом официанта. Ресторан KAIF Provenance
- 2. Ксения Собчак и виртуальный повар. Бистро She
- 3. Григорий Лепс и привет из СССР. Рюмочная "Рюмка водки"
- 4. Сергей Жуков и ностальгия. Караоке "Руки Вверх! Бар", кондитерская "Любовь и сладости"
- 5. Илья Лагутенко и малая родина. "Мумий Тролль Music Bar"
- 6. Владимир Познер и французская кухня. Необистро Geraldine
- 7. Тина Канделаки и викторины. Ресторан "Тинатин"