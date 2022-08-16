От токсичного босса до безутешного отца: как Стив Карелл стал мастером комедии и драмы

16 августа американский актер Стив Карелл, любимый многими по роли очаровательно бездушного злодея Майкла Скотта в ситкоме "Офис", отмечает свой 60-летний юбилей. И, несмотря на то, что пик карьеры Карелла пришелся именно на телевидение, в последние годы актер все чаще появляется на больших экранах. Преимущественно, в глубоких и весьма эмоциональных ролях, заточенных на внимание киноакадемиков.
Рассказываем, как один из главных комиков Голливуда нулевых перевоплотился в талантливого драматического актера.
Мечтал быть диджеем на радио
Стив Карелл родился в небольшом американском городе Конкорд, неподалеку от Бостона, штат Массачусетс. Он был четвертым и самым младшим сыном в семье инженера-электрика Эдвина Карелла и медсестры психиатрической клиники Харриет Терезы Кох. По отцовской линии у Стива итальянские корни, а фамилия Carell изначально звучала как Caroselli, но была адаптирована под более удобный, американский вариант, еще до рождения комика.
Стив рос активным, добрым и очень любознательным ребенком. Он учился в частной школе для мальчиков The Fenn School, выступал в местной театральной студии, играл в хоккей и лакросс, увлекался историей и мечтал о карьере диктора на радио. Будучи подростком, Карелл присоединился к группе, занимающейся историческими реконструкциями и даже стал членом воображаемого полка Британской армии. Увлечение реконструкциями в итоге предопределило последующий путь Стива — он поступил в колледж на исторический профиль, а в 1984-м году получил степень университета Денисон.
Во время обучения в ВУЗе сбылась большая мечта Карелла — ему удалось устроиться диджеем на станцию, которую, как правило, слушали только в студенческом кампусе. Там же он попал в импровизационную театральную труппу Burpee's Seedy Theatrical Company, в нее входили как учащиеся, так и преподаватели. Несмотря на то, что выступления в составе труппы всегда приносили Кареллу большое удовольствие, будущий актер никогда не относился к этому хобби как к чему-то серьезному и упорно искал себе "реальную" работу.
Поиск себя
После окончания университета будущий актер задумался о получении второго высшего образования. Просто потому что не знал, чем еще себя занять. Дело жизни Карелл так и не обрел, степень историка также не давала особых надежд на профессиональном поприще. В итоге Стив решил податься в юристы — ведь адвокаты в США никогда без работы не пропадают. Однако собеседование на поступление в университет внезапно закончилось громким провалом.
В итоге в 1986-м году Стив вместе с друзьями решил перебраться в Чикаго. Этот город казался максимально удобной альтернативой Нью-Йорку и Лос-Анджелесу, где и так была бешеная конкуренция. Довольно быстро Карелл получил работу в местном театре, а через три года дебютировал на телевизионном экране в рекламном ролике Brown's Chicken. Затем начинающего актера пригласили в состав театрального коллектива Second City, работа в котором принесла ему две номинации на премию Джефферсона.
Наконец, в 1991-м году на Стива Карелла обратили внимание и представители голливудской киноиндустрии — он получил небольшую роль в семейной комедии "Кудряшка Сью" Джона Хьюза. Этим роли в большом кино ограничились, зато Карелла начали активно звать на телевидение. В период с 1996 по 2005 годы Карелл сыграл множество ролей в различных комедийных проектах, в том числе в культовом скетч-шоу "Субботним вечером в прямом эфире", "Смешная девчонка", "Ежедневное шоу", "Шоу Дана Карви", "Незнакомцы с конфеткой" и многих других.
Первые большие роли
Первым большим кинопроектом Стива Карелла стала фантастическая комедия "Брюс Всемогущий" с Джимом Кэрри. Кто бы мог подумать, что спустя несколько лет Карелл во многом повторит творческий путь своего более популярного коллеги.
Как оказалось, работа над "Брюсом" стоила Стиву немало нервных клеток.
"Там была сцена, где Джим Керри поджигал мне голову. И заметьте! — никаких спецэффектов, все было вполне по-настоящему. К моему виску провели трубку с газом, а волосы намазали каким-то огнеупорным гелем, чтобы они не превратились в горящий пучок соломы.
Однако сказать что-то режиссеру у меня не хватало смелости: ведь это была моя первая роль, и я старательно делал вид, что мне нравится, когда меня поджигают".
После успеха "Брюса Всемогущего" предложения от голливудских продюсеров не заставили себя ждать. Последующие пару лет Карелл продолжил сниматься в комедиях, среди которых самыми известными стали "Сорокалетний девственник" Джадда Апатоу, "Мелинда и Мелинда" Вуди Аллена и "Колдунья" Норы Эфрон.
В 2005-м году Стиву предложили главную роль в грядущем комедийном шоу "Офис", который должен был стать ремейком одноименного британского сериала. Поначалу проект не имел особого успеха у аудитории — рейтинги первого сезона были весьма вялыми, руководство NBC даже подумывало о том, чтобы закрыть проект. Но "Офис", как ни странно, спасла репутация Карелла, который к тому моменту уже был довольно популярным комедийным актером.
В итоге Стив изображал токсичного босса Майкла Скотта на протяжении семи сезонов — вплоть до 2011-го года. Эта роль принесла ему целую плеяду авторитетных кинематографических наград, среди которых "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль на ТВ, а также приз Гильдии киноактеров. Увы, главный сериальный "Оскар" — телевизионную премию "Эмми" — Карелл так и не получил, хоть и был номинирован на нее порядка шести раз.
Выход на новый уровень
Еще во время съемок в "Офисе" интересы Карелла начали постепенно дрейфовать в сторону авторского и фестивального кино. Так, в 2006-м году он снялся в трагикомедии "Маленькая мисс Счастье", премьера которой прошла на "Сандэнсе". В 2012-м году актера можно было увидеть в нетипичного для него жанре мелодрамы — в апокалиптической картине "Ищу друга на конец света", где он сыграл вместе с Кирой Найтли. В это же время Стив снялся в "Весенних надеждах" в Мерил Стрип и Томми Ли Джонсом. Еще через год Карелл появился в независимой драме "Дорога, дорога домой", победившей на кинофестивале в Ньюпорте, а в 2014-м наконец-то решился на большую драматическую роль.
Этим фильмом стала спортивная драма "Охотник на лис", рассказывающая реальную историю олимпийских чемпионов по борьбе Майкла и Дэйва Шульца. Самому Кареллу досталась роль мультимиллионера Джона Дю Понта, тренера спортсменов и, в целом, не самого приятного человека. Ради перевоплощения в Дю Понта Карелл прошел не только трансформацию душевную, но и трансформацию физическую — чтобы добиться внешнего сходства с персонажем Стиву приходилось гримироваться по три часа.
"Если съемочный день начинался в шесть утра, в три часа ночи я уже был у гримеров. Им, конечно, пришлось со мной изрядно повозиться. Они поднимали мне линию волос, а брови, наоборот, опускали на глаза. К тому же, кожу постоянно приходилось "отбеливать", потому что я по природе своей довольно смуглый, а Дюпон, наоборот, очень бледный. Зато, когда я появлялся на площадке, я видел, что ко мне относятся совсем не так, как к Стиву Кареллу. Никто не мог привыкнуть к моему новому лицу".
К счастью все усилия стоили того — за работу над фильмом "Охотник на лис" Карелл был удостоен номинации на премию "Оскар" в категории лучшая мужская роль второго плана. Кроме того, индустрия впервые разглядела в нем не только комика, а по-настоящему талантливого драматического актера, способного проживать даже самых тяжелых и неприятных героев.
Конечно же, одним лишь "Охотником на лис" дело не ограничилось. Карелл быстро вошел во вкус — последние несколько лет актер снимается преимущественно в драматических картинах. Одной из его последних ролей стала лента "Красивый мальчик", где Стив исполнил роль безутешного отца, борющегося за жизнь сына-наркомана. Фильм получил широкое признание критиков, а также номинации на премии BAFTA и Гильдии киноактеров. Совсем недавно Карелла также можно было увидеть в сериале "Утреннее шоу", посвященном скандалу с сексуальными домогательствами. Здесь актер вновь вернулся к излюбленному амплуа токсичного нарциссического персонажа, который, впрочем, в отличие от Майкла Скотта, совсем не вызывает приступов удушающего умиления.