От токсичного босса до безутешного отца: как Стив Карелл стал мастером комедии и драмы

Однако сказать что-то режиссеру у меня не хватало смелости: ведь это была моя первая роль, и я старательно делал вид, что мне нравится, когда меня поджигают".

После успеха "Брюса Всемогущего" предложения от голливудских продюсеров не заставили себя ждать. Последующие пару лет Карелл продолжил сниматься в комедиях, среди которых самыми известными стали "Сорокалетний девственник" Джадда Апатоу, "Мелинда и Мелинда" Вуди Аллена и "Колдунья" Норы Эфрон.

В 2005-м году Стиву предложили главную роль в грядущем комедийном шоу "Офис", который должен был стать ремейком одноименного британского сериала. Поначалу проект не имел особого успеха у аудитории — рейтинги первого сезона были весьма вялыми, руководство NBC даже подумывало о том, чтобы закрыть проект. Но "Офис", как ни странно, спасла репутация Карелла, который к тому моменту уже был довольно популярным комедийным актером.

В итоге Стив изображал токсичного босса Майкла Скотта на протяжении семи сезонов — вплоть до 2011-го года. Эта роль принесла ему целую плеяду авторитетных кинематографических наград, среди которых "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль на ТВ, а также приз Гильдии киноактеров. Увы, главный сериальный "Оскар" — телевизионную премию "Эмми" — Карелл так и не получил, хоть и был номинирован на нее порядка шести раз.

Выход на новый уровень





Еще во время съемок в "Офисе" интересы Карелла начали постепенно дрейфовать в сторону авторского и фестивального кино. Так, в 2006-м году он снялся в трагикомедии "Маленькая мисс Счастье", премьера которой прошла на "Сандэнсе". В 2012-м году актера можно было увидеть в нетипичного для него жанре мелодрамы — в апокалиптической картине "Ищу друга на конец света", где он сыграл вместе с Кирой Найтли. В это же время Стив снялся в "Весенних надеждах" в Мерил Стрип и Томми Ли Джонсом. Еще через год Карелл появился в независимой драме "Дорога, дорога домой", победившей на кинофестивале в Ньюпорте, а в 2014-м наконец-то решился на большую драматическую роль.

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Этим фильмом стала спортивная драма "Охотник на лис", рассказывающая реальную историю олимпийских чемпионов по борьбе Майкла и Дэйва Шульца. Самому Кареллу досталась роль мультимиллионера Джона Дю Понта, тренера спортсменов и, в целом, не самого приятного человека. Ради перевоплощения в Дю Понта Карелл прошел не только трансформацию душевную, но и трансформацию физическую — чтобы добиться внешнего сходства с персонажем Стиву приходилось гримироваться по три часа.

"Если съемочный день начинался в шесть утра, в три часа ночи я уже был у гримеров. Им, конечно, пришлось со мной изрядно повозиться. Они поднимали мне линию волос, а брови, наоборот, опускали на глаза. К тому же, кожу постоянно приходилось "отбеливать", потому что я по природе своей довольно смуглый, а Дюпон, наоборот, очень бледный. Зато, когда я появлялся на площадке, я видел, что ко мне относятся совсем не так, как к Стиву Кареллу. Никто не мог привыкнуть к моему новому лицу".

К счастью все усилия стоили того — за работу над фильмом "Охотник на лис" Карелл был удостоен номинации на премию "Оскар" в категории лучшая мужская роль второго плана. Кроме того, индустрия впервые разглядела в нем не только комика, а по-настоящему талантливого драматического актера, способного проживать даже самых тяжелых и неприятных героев.

Конечно же, одним лишь "Охотником на лис" дело не ограничилось. Карелл быстро вошел во вкус — последние несколько лет актер снимается преимущественно в драматических картинах. Одной из его последних ролей стала лента "Красивый мальчик", где Стив исполнил роль безутешного отца, борющегося за жизнь сына-наркомана. Фильм получил широкое признание критиков, а также номинации на премии BAFTA и Гильдии киноактеров. Совсем недавно Карелла также можно было увидеть в сериале "Утреннее шоу", посвященном скандалу с сексуальными домогательствами. Здесь актер вновь вернулся к излюбленному амплуа токсичного нарциссического персонажа, который, впрочем, в отличие от Майкла Скотта, совсем не вызывает приступов удушающего умиления.