От учительницы к первой леди. Что мы знаем о супруге нового президента США Джилл Байден

По уже известным результатам подсчета голосов 47-м президентом США называют демократа Джо Байдена. И пока его соперник Дональд Трамп собирается еще побороться за высокую должность в судах, супруга нового главы государства Джилл Байден готовится стать хозяйкой Белого дома. Кто она?

Джилл родилась 5 июня 1951 года. Отец будущей первой леди работал в банке, мать была домохозяйкой. Старшая из пяти дочерей в семье, она уже подростком мечтала о собственной карьере и в 15 лет начала работать официанткой. После окончания школы поступила в колледж, где изучала искусство продаж в модной индустрии, но позднее перевелась в Университет Делавэра, чтобы изучать английский язык.

Брак с Джо Байденом для Джилл второй. Первый раз она вышла замуж в 19 лет за спортсмена Билла Стивенсона, с которым также занималась совместным бизнесом - пара владела собственным баром. В то же время Джилл также подрабатывала моделью. Семейный союз распался спустя четыре года. Разводилась пара долго из-за раздела имущества, и уже в процессе расторжения брака Джилл познакомилась со своим будущим вторым мужем.

Их первой встречей стало свидание вслепую, которое устроил брат Джо Байдена Фрэнк, которого Джилл знала по колледжу. В 1975 году Джо уже успешно делал политическую карьеру. 33-летний сенатор был вдовцом - в 1972 году его жена и трое детей попали в автокатастрофу, в которой выжили только двое старших сыновей Бо и Хантер.

На предложение Байдена Джилл ответила не сразу, она долго сомневалась, сможет ли стать хорошей матерью его детям, к тому же ее не привлекала перспектива повышенного внимания к ее персоне, которое было бы неизбежным, если она станет женой сенатора. Но Джо был настойчив и на пятое предложение Джилл все же согласилась. Дети очень хорошо приняли вторую жену отца и сразу стали называть ее мамой, а спустя несколько лет у Бо и Хантера появилась сестра Эшли.

Все годы совместной жизни Джилл всегда поддерживала мужа в его политической карьере, при этом она одновременно преподавала английский. По словам женщины, для нее это не работа, а призвание. Даже после назначения мужа на пост вице-президента в администрации президента Барака Обамы и переезда в Вашингтон Джилл продолжала работать. И, скорее всего, продолжит и сейчас. В недавних интервью они говорила, что в случае победы супруга на выборах намерена продолжать преподавать и в целом как можно больше сделать для развития сферы образования.

В 1990-х Джилл начала активно участвовать в общественной деятельности, возглавив фонд Biden Breast Health Initiative, который занимается информированием девушек и женщин о необходимости регулярной диагностики рака груди. Кроме того, ее семья также руководила программой Cancer Moonshot при администрации Обамы. И неслучайно, онкологические заболевания принесли горе и их семье — в 2015 году Бо Байден скончался от рака мозга в возрасте 46 лет.

Как отмечает пресса, стиль Джилл Байден очень отличается от ее предшественницы Мелании Трамп. Если наряды последней нередко словно кричат о богатстве Трампов, нынешняя первая леди предпочитает учительскую сдержанность, не лишенную элегантности. Единственная слабость - необычная обувь. Впрочем, и в поведении Джилл куда ближе к простым американцам, нежели "снежная королева" Мелания. Она раскована и нередко становится полноправной участницей выступлений мужа, а не его декорацией.

Официально первой леди США Джилл Байден станет в январе после церемонии инаугурации.

