От учительницы к первой леди. Что мы знаем о супруге нового президента США Джилл Байден

По уже известным результатам подсчета голосов 47-м президентом США называют демократа Джо Байдена. И пока его соперник Дональд Трамп собирается еще побороться за высокую должность в судах, супруга нового главы государства Джилл Байден готовится стать хозяйкой Белого дома. Кто она?

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Джилл родилась 5 июня 1951 года. Отец будущей первой леди работал в банке, мать была домохозяйкой. Старшая из пяти дочерей в семье, она уже подростком мечтала о собственной карьере и в 15 лет начала работать официанткой. После окончания школы поступила в колледж, где изучала искусство продаж в модной индустрии, но позднее перевелась в Университет Делавэра, чтобы изучать английский язык.

Брак с Джо Байденом для Джилл второй. Первый раз она вышла замуж в 19 лет за спортсмена Билла Стивенсона, с которым также занималась совместным бизнесом - пара владела собственным баром. В то же время Джилл также подрабатывала моделью. Семейный союз распался спустя четыре года. Разводилась пара долго из-за раздела имущества, и уже в процессе расторжения брака Джилл познакомилась со своим будущим вторым мужем.

Их первой встречей стало свидание вслепую, которое устроил брат Джо Байдена Фрэнк, которого Джилл знала по колледжу. В 1975 году Джо уже успешно делал политическую карьеру. 33-летний сенатор был вдовцом - в 1972 году его жена и трое детей попали в автокатастрофу, в которой выжили только двое старших сыновей Бо и Хантер.

На предложение Байдена Джилл ответила не сразу, она долго сомневалась, сможет ли стать хорошей матерью его детям, к тому же ее не привлекала перспектива повышенного внимания к ее персоне, которое было бы неизбежным, если она станет женой сенатора. Но Джо был настойчив и на пятое предложение Джилл все же согласилась. Дети очень хорошо приняли вторую жену отца и сразу стали называть ее мамой, а спустя несколько лет у Бо и Хантера появилась сестра Эшли.

Все годы совместной жизни Джилл всегда поддерживала мужа в его политической карьере, при этом она одновременно преподавала английский. По словам женщины, для нее это не работа, а призвание. Даже после назначения мужа на пост вице-президента в администрации президента Барака Обамы и переезда в Вашингтон Джилл продолжала работать. И, скорее всего, продолжит и сейчас. В недавних интервью они говорила, что в случае победы супруга на выборах намерена продолжать преподавать и в целом как можно больше сделать для развития сферы образования.

В 1990-х Джилл начала активно участвовать в общественной деятельности, возглавив фонд Biden Breast Health Initiative, который занимается информированием девушек и женщин о необходимости регулярной диагностики рака груди. Кроме того, ее семья также руководила программой Cancer Moonshot при администрации Обамы. И неслучайно, онкологические заболевания принесли горе и их семье — в 2015 году Бо Байден скончался от рака мозга в возрасте 46 лет.

Как отмечает пресса, стиль Джилл Байден очень отличается от ее предшественницы Мелании Трамп. Если наряды последней нередко словно кричат о богатстве Трампов, нынешняя первая леди предпочитает учительскую сдержанность, не лишенную элегантности. Единственная слабость - необычная обувь. Впрочем, и в поведении Джилл куда ближе к простым американцам, нежели "снежная королева" Мелания. Она раскована и нередко становится полноправной участницей выступлений мужа, а не его декорацией.

Официально первой леди США Джилл Байден станет в январе после церемонии инаугурации.

Joe is a father. A grandfather. A brother. A husband. A partner. We need leadership that looks out for us, the way Joe looks out for his family.

You deserve leadership worthy of you. Honest leadership to bring us back together.

That's Joe. pic.twitter.com/8xiFxOsOuK

— Dr. Jill Biden (@DrBiden) August 20, 2020

