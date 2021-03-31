instagram.com/lobodaofficial
Foto: instagram.com/lobodaofficial

Узбекский хирург получил иск на крупную сумму за видео, в котором он якобы делает пластику украинской певице Светлане Лободе. Соответствующее письмо главврач клиники Ibatov’s Clinic опубликовал в соцсетях.

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Основатель медицинского центра Нодир Ибатов поделился текстом документа, согласно которому представители исполнительницы хотят взыскать 172 тысячи долларов за клевету с врача Донийора Чориева, работающего в Ibatov’s Clinic.

От узбекского хирурга потребовали компенсацию за клевету о пластике Лободы
Foto: Ekrānuzņēmums/instagram.com/nodiribatov

Известно, что певица предъявила Чориеву претензию за ролик, в котором он продемонстрировал результат ринопластики одной из своих пациенток и в описании к посту указал страницу Лободы.

В ответ на письмо знаменитости главврач Ибатов отметил, что сомневается в достоверности полученной претензии, поскольку почта, с которой она была отправлена, не принадлежит ни продюсерам певицы, ни ее официальным представителям. Помимо этого, документ не подписан именем юриста.

По словам Ибатова, в ближайшее время его юристы свяжутся с командой Лободы, чтобы убедиться в подлинности полученного документа. Певица еще не давала комментариев по этому поводу.

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Светлана Лобода
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