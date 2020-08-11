Отар Кушанашвили рассказал, как брал взятки для продвижения поп-звезд в 1990-х
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Музыкальный журналист, фронтмен программы "Акулы пера" Отар Кушанашвили рассказал о том, как пресса освещала музыкальные проекты в девяностых годах.

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Сам он брал взятки и даже шантажировал музыкантов, признался Кушанашвили в четвертой части документального сериала издания "Лента.ру" о русской поп-музыке 1990-х.

"На каждом шагу брали деньги. Говорю вам откровенно — меня кормил продюсер [Юрий] Айзеншпис, кормил не от случая к случаю, а давал мне деньги! Он ссужал мне суммы за рецензии на "Технологию", на [Влада] Сташевского, на собрание сочинений рано ушедшего [Виктора] Цоя. На все, чем он занимался — Кате Лель он помогал становиться на ноги, певице Саше, ныне незаслуженно забытой. Каждый его проект — я получал деньги. Незабвенное трио "Динамит"! Я получал деньги, более того, насколько я помню, я даже шантажировал артистов. С удовольствием, причем!" — рассказал Кушанашвили.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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