Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опеки над дочерью
Foto: Privātais arhīvs

Отец певицы Бритни Спирс Джейми Спирс согласился отказаться от опекунства над ней и подал прошение об этом в Верховный суд Лос-Анджелеса, сообщает со ссылкой на Variety портал телеканала "Дождь".

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Адвокат Спирса заявил, что "нет реальных оснований для отстранения от должности или смещения" его, и причиной его ухода стала "публичная битва с его дочерью". "И весьма спорно, будет ли смена опекуна в настоящее время лучшим решением для мисс Спирс", — говорится в документе, на которое ссылается издание.

"Тем не менее, даже несмотря на то, что господин Спирс является непрекращающейся целью неоправданных нападений, он не верит, что публичная борьба с его дочерью за его продолжающуюся службу в качестве ее опекуна будет в ее интересах", — говорится в заявлении Спирса.

Представитель певицы заявил, что ее защита удовлетворена заявлением ее отца и поддерживает его отставку. "Мы с нетерпением ждем продолжения нашего энергичного расследования поведения мистера Спирса за последние 13 лет, во время которых он получил миллионы долларов от деятельности своей дочери, и я с нетерпением жду показаний Спирса под присягой в ближайшем будущем", — заявил адвокат.

Бритни Спирс находится под опекой отца с 2008 года. Его сделали опекуном певицы после того, как она попала в психиатрическую клинику и лишилась родительских прав. В июне Спирс впервые выступила в суде и попросила лишить ее отца Джейми Спирса статуса опекуна. Она заявила, что он заставлял ее принимать психотропные препараты и противозачаточные, а также выступать против ее воли. Певица отказалась выступать на сцене, пока ее отца не лишат опекунства.

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