Отец Бритни Спирс требует у нее 2 миллиона долларов отступных

Джейми, отец Бритни Спирс, требует у исполнительницы 2 миллиона в качестве отступных за отказ от опекунства над ней, сообщает TMZ.

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В публикации утверждается, что эту сумму Джейми планирует потратить на судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star, которая ранее сотрудничала с исполнительницей.

"Бритни Спирс не будет подвергнута издевательствам или вымогательствам со стороны отца. Джейми не имеет права удерживать свою дочь в заложниках, ставя условия для отказа от опекунства", — рассказал адвокат Бритни Мэттью Розенгарт.

Он добавил, что Джейми должен отказаться от опекунства "прямо сейчас", без требований прежде, чем его отстранят. По мнению Розенгарта "это было бы правильным и достойным поступком".

Ранее отец Бритни Спирс подал в Верховный суд Лос-Анджелеса ответ на ходатайство дочери, которая просила приостановить опекунство над ней.

По словам адвоката Спирса, единственной причиной этого решения стало желание завершить "публичную битву с дочерью". Он отметил, что "нет никаких неотложных обстоятельств, оправдывающих немедленное снятие мистера Спирса с должности".

Также юрист добавил, что вместо отца опекой над Спирс может заняться другой человек.