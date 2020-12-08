instagram.com/juzeppejostko
Foto: instagram.com/juzeppejostko

Александр Толмацкий, отец и музыкальный продюсер Децла, заявил, что пытался наладить общение с внуком Тони Киселевым, пожаловавшись при этом, что того "интересует не сам диалог, а деньги, наследство".

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"Очень сложно разговаривать с мальчиком, когда у него кроме финансовых вопросов ничего в голове не присутствует. Со стороны ребенка должно быть внимание к родственникам как минимум. А здесь его не чувствуется, это большая проблема. Потребительство", — заявил Толмацкий в разговоре с изданием StarHit.

В августе Толмацкий заявил об отсутствии перспектив у начавшего читать рэп внука после того, как 15-летний ребенок опубликовал в соцсетях свою первую рэп-композицию, посвященную власти.

Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года в Ижевске. Судебно-медицинская экспертиза установила, что 35-летний артист скончался из-за острой сердечной недостаточности.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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