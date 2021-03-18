Отец Киркорова объяснил одиночество сына после развода с Пугачевой

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос объяснил в интервью "Собеседнику", почему его сын после развода с певицей Аллой Пугачевой не женился снова.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, артист всегда был однолюбом. Старший Киркоров уверен, что его сын любил только Пугачеву, поэтому сейчас он в одиночестве.

Отец артиста также прокомментировал реакцию сына на уход певицы Азизы из шоу "Маска". Ранее некоторые поклонники предположили, что певец до сих пор испытывает чувства к ней. "Он однолюб. В этом плане он пошел в меня. Хотя Азиза сейчас прекрасно выглядит, очень молодо", — сказал Бедрос.

Ранее российский музыкальный критик Сергей Соседов описал отношения певца Филиппа Киркорова и певицы Аллы Пугачевой. По его словам, даже если бы певцы захотели не общаться друг с другом, то у них бы "ничего из этого не получилось". Он также назвал "чушью" информацию о том, что артисты не общаются.

Брак с Филиппом Киркоровым стал четвертым для Пугачевой. Они поженились в 1994 году, однако спустя 11 лет развелись. Позднее певица вышла замуж за юмориста Максима Галкина.