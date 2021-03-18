Отец Киркорова объяснил одиночество сына после развода с Пугачевой
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос объяснил в интервью "Собеседнику", почему его сын после развода с певицей Аллой Пугачевой не женился снова.

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По его словам, артист всегда был однолюбом. Старший Киркоров уверен, что его сын любил только Пугачеву, поэтому сейчас он в одиночестве.

Отец артиста также прокомментировал реакцию сына на уход певицы Азизы из шоу "Маска". Ранее некоторые поклонники предположили, что певец до сих пор испытывает чувства к ней. "Он однолюб. В этом плане он пошел в меня. Хотя Азиза сейчас прекрасно выглядит, очень молодо", — сказал Бедрос.

Ранее российский музыкальный критик Сергей Соседов описал отношения певца Филиппа Киркорова и певицы Аллы Пугачевой. По его словам, даже если бы певцы захотели не общаться друг с другом, то у них бы "ничего из этого не получилось". Он также назвал "чушью" информацию о том, что артисты не общаются.

Брак с Филиппом Киркоровым стал четвертым для Пугачевой. Они поженились в 1994 году, однако спустя 11 лет развелись. Позднее певица вышла замуж за юмориста Максима Галкина.

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