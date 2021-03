Отец Меган Маркл выдвинул ультиматум после выхода скандального интервью

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл выдвинул дочери ультиматум после выхода ее скандального интервью с телеведущей Опрой Уинфри. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Томас заявил, что продолжит общаться с прессой и давать комментарии до тех пор, пока Меган не выйдет с ним на связь. Выступив в телевизионной программе Good Morning Britain, отец герцогини Сассекской признался, что в 2018 году врал дочери, что не сотрудничал со СМИ. По его словам, последний раз он разговаривал с Меган до ее свадьбы с принцем Гарри, состоявшейся в мае того же года.

Томас должен был вести Меган к алтарю, однако пропустил торжество из-за проблем со здоровьем. Позже родственники поссорились, выясняя, контактировал ли он с прессой. Оказалось, отец герцогини действительно предоставлял таблоидам закрытую информацию и фотографии до свадьбы.

Он также извинился за то, что по его вине в сеть просочилась их личная переписка с Меган. Позже герцогиня Сассекская подала в суд на британское издание The Mail on Sunday и ее материнскую компанию Associated Newspapers за публикацию отрывков письма, вырванных из контекста. В феврале Меган выиграла дело.