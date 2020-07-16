Отец Жанны Фриске угрожал Иосифу Пригожину

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал об агрессивных нападках отца певицы Жанны Фриске, сообщает Teleprogramma.pro.
Шоумен признался, что опасается комментировать выступление сестры артистки Натальи, так как это может вызвать негативную реакцию у Владимира Фриске. Пригожин признался, что однажды высказался о звездной семье, поэтому до сих пор получает "сообщения угрожающего характера".
"Я человек, обладающий определенным статусом и положением в обществе, никогда не перехожу границы и нормально себя веду по отношению к людям. Но этот человек нарушает всякие принципы порядочности и человечности, и иногда даже ночью может присылать мне СМС-ки", — отметил продюсер. По его словам, отец исполнительницы начал вести себя подобным образом после того, как Пригожин заявил, что Жанну Фриске невозможно заменить. С тех пор прошло больше полугода.
Ранее родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню "Где-то летом" из репертуара умершей звезды. Наталья появилась на сцене в платье сестры, а также с афрокудрями — аналогичная прическа раньше была и у Фриске. Фанатов бывшей участницы группы "Блестящие" возмутило выступление родственницы.