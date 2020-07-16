Отец Жанны Фриске угрожал Иосифу Пригожину

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал об агрессивных нападках отца певицы Жанны Фриске, сообщает Teleprogramma.pro.

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Шоумен признался, что опасается комментировать выступление сестры артистки Натальи, так как это может вызвать негативную реакцию у Владимира Фриске. Пригожин признался, что однажды высказался о звездной семье, поэтому до сих пор получает "сообщения угрожающего характера".

"Я человек, обладающий определенным статусом и положением в обществе, никогда не перехожу границы и нормально себя веду по отношению к людям. Но этот человек нарушает всякие принципы порядочности и человечности, и иногда даже ночью может присылать мне СМС-ки", — отметил продюсер. По его словам, отец исполнительницы начал вести себя подобным образом после того, как Пригожин заявил, что Жанну Фриске невозможно заменить. С тех пор прошло больше полугода.

Ранее родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню "Где-то летом" из репертуара умершей звезды. Наталья появилась на сцене в платье сестры, а также с афрокудрями — аналогичная прическа раньше была и у Фриске. Фанатов бывшей участницы группы "Блестящие" возмутило выступление родственницы.