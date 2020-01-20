Отказ принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий сочли катастрофой
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Королевская семья будет вынуждена посетить сотни дополнительных мероприятий из-за того, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи. Как сообщает The Sun со ссылкой на источники, это стало абсолютной катастрофой для дворца.

По данным издания, Гарри, Меган и принц Эндрю, которому из-за тесной связи с умершим в тюрьме миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном пришлось сложить с себя большую часть полномочий, посетили за год в общей сложности 558 мероприятий.

Теперь королева и старшие должностные лица должны переложить на некоторых членов семьи обязанности по посещению более одного мероприятия в день. Ситуация осложняется тем, что 94-летняя королева стала меньше присутствовать на официальных мероприятиях, а 98-летний принц Филипп уже вышел на пенсию из-за проблем со здоровьем.

Собеседник издания рассказал, что потеря трех старших членов королевской семьи стала для Елизаветы II абсолютной катастрофой: кроме негативных заголовков в газетах семья столкнулась с зияющими дырами в королевском дневнике.

В прошлом году члены королевской семьи посетили 3567 официальных мероприятий. Самым трудолюбивым оказался принц Чарльз — он представлял королеву на 521 встрече, его сестра Анна присутствовала на 506 встречах. Сама королева, несмотря на возраст, посетила 300 мероприятий — это больше, чем принц Уильям (220) и принц Гарри (201).

Герцогиня Кембриджская, которой, предположительно, также придется посещать дополнительные мероприятия, представляла королеву на 126 встречах. Меган Маркл, находившаяся большую часть года в декретном отпуске, посетила 83 мероприятия.

Принц Гарри и Меган Маркл 8 января отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. С весны нынешнего года супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться Его и Ее Королевское Высочество.

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Lenta.ru

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Елизавета II Кейт Миддлтон Меган Маркл принц Гарри принц Уильям

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