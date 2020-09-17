Отличница из благополучной семьи. СМИ выяснили подробности о предполагаемой любовнице Тарзана

Начинающая актриса и модель Анастасия Шульженко, заявившая о романе с супругом певицы Наташи Королевой, оказалась не беременной. Это выяснилось в эфире ток-шоу "На самом деле", где Анастасия сделала тест на беременность, и рассказала подробности ее отношений с Сергеем Глушко (Тарзан). В то же время знакомые Шульженко ничего плохого о ней сказать не могут, пишет "Комсомольская правда".

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Как утверждает сама Анастасия, Королева и ее супруг оболгали ее, заявив о краже ценных вещей и проникновении в дом с целью снять компромат. По мнению модели, таким образом обманутая жена хочет ей отомстить.

Как Шульженко рассказала в телеэфире, ее отношения с Тарзаном длились около полутора лет: "Мы виделись, когда у Сережи было свободное время. Я никогда ни на что не претендовала, просто хотела быть рядом". Последняя встреча была в середине августа, после чего Анастасия заподозрила, что беременна и сделала тест - он дважды показал положительный результат. Однако в эфире программы "На самом деле", где она повторила процедуру в присутствии врача, тест оказался отрицательным.

"Если бы я знала, что не беременна, я бы никогда не стала рассказывать об отношениях с Сергеем. Получается, я оклеветала человека, и это просто ужасно. Я не понимаю, как такое возможно", — заявила Анастасия. Присутствовавшие в программе гости не поверили женщине. Более того, они уверены, что показанное в ходе эфира интимное видео с Тарзаном, которое она якобы сняла на память, Шульженко сделала намеренно, с целью манипулировать Глушко.

В то же время, как выяснила "Комсомольская правда", в родном Новороссийске об Анастасии отзываются положительно. В разговоре с изданием бывшие соседи модели рассказали, что в школьные годы она была отличницей и очень целеустремленной девочкой. Росла в благополучной семье сотрудника милиции и учительницы. Собеседники "КП" также посоветовали Тарзану не оскорблять Настю, за которую есть кому заступиться - ее брат служил в десантных войская, дядя серьезно занимается карате.

Нашли журналисты и бывшего возлюбленного Шульженко - Романа, с которым она несколько лет жила вместе в Краснодаре, где Анастасия училась. Расстались, когда она решила покорять Москву, и после этого уже не общались. Сейчас у Романа уже есть семья и ребенок и он попросил "не смешивать его с этой грязью". Тем не менее, он не верит, что его бывшая девушка может быть способна на воровство:"Она из благополучной семьи. Ничего плохого сказать про нее не могу".

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