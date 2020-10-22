instagram.com/asmuskristina
Foto: instagram.com/asmuskristina

Звезды удивили публику, объявив о своем расставании после семи лет брака. Кризис в семье Гарика Харламова и Кристины Асмус назрел давно, и пара пыталась решить его ради дочери Анастасии, но все эти старания оказались тщетными, — печалится "СтарХит".

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Поговаривали, что причиной разлада Гарика и Кристины послужила сандальная картина Клима Шипенко "Текст", в которой актриса довольно правдоподобно сыграла сцену секса с коллегой Иваном Янковским, но оказалось, что это не так. По признанию Гарика, он попросту разлюбил супругу.

"Мы еще не развелись официально, — признался 39-летний Харламов. — У нас не было какого-то громкого прецедента перед разводом. Вcе произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь, что вы из разных миров. В силу того, что мы, слава Богу, оба интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов. Настя до сих пор не знает, что мама и папа расстались. Мы расскажем ей, но сделаем это деликатно".

К слову, сам Гарик в детстве пережил развод родителей и до последнего не хотел, чтобы его ребенка ожидала такая же участь.

"Вот это меня останавливало от радикального шага. Но ты смотришь на жену и понимаешь, что все, а потом смотришь на ребенка и говоришь себе, что не будешь делать так, как мой батя. И все равно это происходит. И все равно у нас все было не так жестко как в случае с моими родителями", — признался резидент Comedy Club в шоу Данилы Поперечного на YouTube.

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Comedy Club Гарик Харламов Кристина Асмус
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