Отменить Spotify. Рок-легенды Джони Митчелл и Нил Янг ушли с платформы из-за подкаста Джо Рогана о вакцинах против коронавируса

Легендарные канадско-американские рок-исполнители Нил Янг и Джони Митчелл потребовали от стриминговой платформы Spotify удалить их музыку, поскольку она размещает подкасты Джо Рогана, в которых в числе прочего обсуждаются безосновательные теории заговора о вакцинации против коронавируса. В интернете начали набирать популярность хэштэги с призывом к пользователям избавляться от приложения Spotify на своих устройствах.

Первым требование удалить свою музыку из библиотеки Spotify выдвинул певец Нил Янг - один из самых известных рок-музыкантов своего поколения, автор множества успешных сольных альбомов и записанных с "супергруппой" CSNY (Crosby, Stills, Nash & Young).

По словам Янга, Spotify и подкаст Рогана (самый популярный среди пользователей этой платформы) "занимаются распространением дезинформации о вакцинах, что потенциально может привести к смерти тех, кто верит в [эту] дезинформацию". "У них может быть или Роган, или Янг. Но не оба", - заявил музыкант в середине недели.

Вскоре после этого Spotify заявила, что сожалеет о решении Янга, и начала убирать его музыку из каталога. Ответ платформы на ультиматум Янга был таким: "Мы хотим, чтобы пользователям Spotify была доступна вся музыка и аудио-контент мира. В связи с этим на нас лежит огромная ответственность за поддержание баланса между безопасностью слушателей и свободой создателей". "Мы уточнили нашу политику в области создания контента и с начала пандемии удалили более 20 тыс. эпизодов подкастов, связанных с ковидом", - отметили при этом в Spotify.

В ответ Янг поблагодарил свой музыкальный лейбл Reprise Records за поддержку, заявив, что компания "потеряет доходы от 60% стриминга моей музыки по всему миру во имя правды".

В пятницу к требованию Янга присоединилась его давняя знакомая и коллега - певица Джони Митчелл. "Безответственные люди распространяют ложь, ценой которой становятся человеческие жизни, - написала она на своем официальном сайте. - По этому вопросу я солидарна с Нилом Янгом и международным научным и медицинским сообществом".

Янг и Митчелл дружат многие годы - и они оба в юности перенесли полиомиелит, заразившись им в начале 1950-х, незадолго до того, как в мире распространилась вакцина от этого заболевания.

По некоторым данным, в 2020 году Spotify заплатила за права на подкаст Джо Рогана 100 млн долларов. Сейчас он занимает первое место по популярности на платформе: его скачивают почти 200 млн раз в месяц.

Джо Роган - популярный спортивный комментатор, телеведущий и комик - подвергается критике за дезинформацию о ковиде в своих подкастах уже не в первый раз.

В начале января группа врачей, ученых и сотрудников систем здравоохранения написала открытое письмо Spotify, в котором обратила внимание на измышления о коронавирусе в одном из эпизодов подкаста. В частности, они пишут об интервью Рогана с вирусологом Робертом Малоном, который принимал участие в разработке технологии производства вакцин mRNA, содержащих в себе фрагмент генетического кода вируса.

Сейчас Малон резко критикует вакцины, но эксперты неоднократно опровергали его безосновательные утверждения о том, что вакцинация якобы представляет больший риск для тех, кто переболел ковидом. Малон также утверждает, что мировые лидеры прим помощи гипноза убедили людей поддерживать вакцинацию, и проводит параллели между пандемией и приходом нацистов к власти в Германии в 1930-е годы.

"Твиттер" удалил аккаунт Малона, обвинив его в распространении дезинформации.

Сам Роган утверждает, что "не является антиваксером". "Я считаю, что [вакцины] безопасны и призываю многих делать прививки", - сказал Роган перед записью интервью с Малоном. При этом он не стал дезавуировать свое предыдущее высказывание о том, что молодым людям вакцина якобы не нужна.

Рогана также критиковали за то, что он говорил о преимуществах ивермектина - средства от паразитов - при лечении коронавируса. Подобные утверждения неоднократно опровергались авторитетными учеными и медиками.

После того как сначала Янг, а потом и Митчелл, выступили против Spotify, в социальных сетях начали набирать популярность такие хэштэги, как #DeleteSpotify ("удали Spotify"), #ByeSpotify ("Пока, Spotify") и #I Stand With Neil Young ("Я поддерживаю Нила Янга").

I have cancelled my Spotify account. I encourage you to do the same. #BoycottSpotify pic.twitter.com/CzPZMrSP6d