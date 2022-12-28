Отмены, измены и пощечины: главные селебрити-скандалы 2022 года

Пощечина Уилла Смита на церемонии вручения премии "Оскар", конфликт Флоренс Пью и Оливии Уайлд на съемках фильма "Не волнуйся, солнышко", комплекс бога Эзры Миллера, развод Джонни Деппа и другие не менее шокирующие события в сфере шоу-бизнеса в подборке главных скандалов 2022 года.

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Уилл Смит дал пощечину Крису Року в прямом эфире "Оскара"





Во время 94-й церемонии вручения премии "Оскар" ведущий Крис Рок неудачно пошутил о прическе актрисы Джады Пинкетт-Смит, супруги Уилла Смита. Известно, что несколько лет назад Джаде диагностировали алопецию — у женщины начали активно выпадать волосы, что впоследствии привело к полному облысению. Сама Джада произошедшее переносила довольно тяжело и даже впала в депрессию, из которой смогла выйти только благодаря поддержке и любви со стороны близких людей. Вероятно, именно по этой причине слова Рока так задели Уилла Смита — актер вышел на сцену и залепил ведущему пощечину в прямом эфире. Впоследствии Смит извинился за свое поведение и даже расплакался, однако академики выходки ему не простили. В итоге Смиту запретили посещать "Оскар" в течение ближайших десяти лет. Кроме того, несколько крупных киностудий отказались от сотрудничества с актером из-за его "подмоченной" репутации. Вышедший в этом году фильм "Освобождение" с Уиллом Смитом в главной роли получил достаточно смешанные отзывы критиков и не попал в сезон наград.

Эзру Миллера арестовали за нападение на людей на Гавайях





Foto: AP/Scanpix/LETA

В этом году имя Эзры Миллера неоднократно попадало в сводки СМИ — а все из-за арестов актера на Гавайях. Сначала Миллера обвинили в нападении на людей, затем звезда "Фантастических тварей, и где они обитают" незаконно проник в чужой дом и удерживал хозяев в заложниках, угрожая им расправой. Еще через несколько месяцев Миллера уличили в домогательствах и даже похищении человека. Заявление написали родители девушки, которая самовольно ушла из дома и вместе с актером проживала на Гавайях. В тексте, в частности, утверждалось, что Эзра давал ей алкоголь и подсаживал на запрещенные вещества, настраивая против семьи. Все эти события не самым лучшим образом сказались на карьере Миллера — киностудия Warner Bros. даже подумывала о том, чтобы отменить релиз "Флэша", в котором он исполнил роль Барри Аллена. К счастью, продюсерам удалось полюбовно договориться с Эзрой — он публично извинился за свое поведение и отправился на реабилитацию. Премьеру "Флэша" перенесли на следующий год.



Джонни Депп выиграл иск против Эмбер Херд





Foto: Reuters/Scanpix

Кажется, нет в мире человека, который в этом году не следил бы за скандальным судебным процессом между Джонни Деппом и Эмбер Херд, процесс которого транслировался по телевидению и даже в прямом эфире YouTube. Депп, в частности, обвинял бывшую супругу в клевете, которая буквально разрушила его карьеру в Голливуде. Напомним, что после обвинения актера в домашнем насилии с ним отказались сотрудничать сразу несколько американских мейджоров, в том числе "Дисней", который занимался производством франшизы "Пираты Карибского моря". После длительного разбирательства, подробности которого до сих пор смакуются в Интернете, суд принял сторону Деппа, взыскав с Херд 10 млн долларов компенсации за причинение морального вреда актеру. Таким образом судья фактически подтвердил, что обвинения Эмбер в домашнем насилии являются сфабрикованными.



Канье Уэста чуть не отменили из-за антисемитских высказываний





Foto: Reuters/Scanpix

В октябре 2022 года Канье Уэст опубликовал твит, содержание которого до сих пор наводит на мысли о его возможной ментальной нестабильности.

"Я сейчас немного сонный, но когда проснусь, приведу к низкой готовности ядерной оружие для ЕВРЕЕВ. Шутка в том, что я не могу быть антисемитом, ведь темнокожие люди — евреи. К тому же вы, ребята, в свое время играли со мной и пытались опустить любого, кто был против вашей повестки", — написал рэпер.

Впоследствии пост был удален, а аккаунт Канье — заблокирован. Однако музыкант не стал останавливаться на достигнутом и опубликовал в Instagram скрин странной переписки с P.Diddy, в которой Уэст пишет, что тот контролируется евреями. В результате Instagram также заблокировал Канье, а представитель американского еврейского комитета раскритиковал рэпера за распространение антисемитских теорий заговора.

Еще одним примечательным событием с участием Уэста стала неделя моды в Париже, на которой музыкант появился в футболке с надписью White Lives Matters, которая очевидно является отсылкой к движению #BLM. Свое поведение Канье комментировать не стал, контекст надписи также не объяснил. В итоге ряд крупных дизайнерских домов, в том числе Balenciaga и Adidas, разорвали с ним контракты.

Адам Левин хотел назвать будущую дочь именем любовницы





Foto: AFP/Scanpix

Солист поп-группы Maroon 5 Адам Левин напомнил о себе не новыми сладкоголосыми хитами, а грязными подробностями личной жизни, которые фактически привели его счастливый брак к состоянию краха. Незадолго до рождения третьего ребенка музыканта стало известно о том, что Левин на протяжении года изменял жене Бехати Принслу с 23-летней моделью Самнер Стро. Об этом сообщила сама девушка, предоставив доказательства в виде скринов переписок. Самнер прекрасно знала о том, что Адам женат, однако, по собственному заявлению, "попала по его манипуляцию". Левин и Стро расстались незадолго до третьей беременности Бехати. Музыкант был настолько вдохновлен своими отношениями, что даже хотел назвать будущего малыша в честь любовницы — в одной из переписок Левин просит у девушки разрешение назвать сына Самнером.

Сам музыкант естественно обвинение в изменах опроверг, отметив, что переписывался с Самнер Стро, но дальше общения у них дело не дошло. Левин подчеркнул, что в тот момент был в сложных отношениях с женой. Бехати простила мужа, в данный момент они работают над восстановлением доверия.

Флоренс Пью поругалась с Оливией Уайлд на съемках фильма "Не волнуйся, солнышко"





Foto: Kadrs no video

Съемки психологического триллера "Не волнуйся, солнышко" Оливии Уайлд стартовали еще в апреле 2020-го, однако только в 2022-м году стало известно, какая драма скрывалась за кадром этой картины. В первую очередь, это, конечно роман самой Оливии с исполнителем главной роли Гарри Стайлзом, который начался за два месяца до ее расставания с Джейсоном Судейкисом. По слухам, Судейкис ничего не знал о происходящем, измена жены стала для него большим ударом, ведь у них двое общих детей. Любовные страсти между Оливией и Гарри не лучшим образом сказались на работе над фильмом. В конце концов, Флоренс Пью, исполнительница главной роли, пошла на открытый конфликт с режиссером, обвинив ту в халатности из-за чрезмерного увлечения новым возлюбленным. Помириться женщины так и не смогли. После завершения съемок Флоренс демонстративно отказалась от участия в каких-либо мероприятиях, связанных с "Не волнуйся, солнышко". Она также не стала продвигать его в социальных сетях.

Новая эскалация в отношениях Пью и Уайлд началась на Венецианском кинофестивале, где прошла премьера фильма. Журналисты и зрители невооруженным глазом видели напряжение между звездами на красной ковровой дорожке. Впоследствии кто-то из присутствующих на показе "Не волнуйся, солнышко" даже заявил о том, что Гарри Стайлз плюнул на сиденье коллеги по фильму Криса Пайна. Представители актеров поспешили опровергнуть эту информацию. Тем не менее сама Пью предпочитала держаться от коллег отдельно, а на пресс-конференции и вовсе решила не появляться.