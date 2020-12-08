Отпусти меня. Петросян впервые высказался о разводе со Степаненко
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Юморист Евгений Петросян не ожидал, что его развод с Еленой Степаненко вызовет скандал, передает YouTube-канал "Эмпатия Манучи".

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"Я не допускал мысли о том, что скандал будет, мне казалось, что это невозможно допустить. Наверное, это была моя ошибка, ошибка моей веры в лучший вариант, в лучшие качества людей", — сказал Петросян.

При этом, по словам юмориста, данный скандал его не расстроил, так как он научился не реагировать на подобные вещи.

Петросян рассказал, что больше всего ему жаль дуэт со Степаненко, который он хотел сохранить.

"Я же Лене предлагал как-то мирно расстаться... Я говорил: "Буду помогать тебе во всем, давай тихо-мирно… Отпусти ты меня"... Захотелось войны", — добавил артист.

В 2018 году Петросян и Степаненко развелись после 33 лет брака.

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